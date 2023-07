Juiz autoriza Microsoft a prosseguir com aquisição bilionária da Activision

442

A Microsoft deverá pagar uma multa de rescisão no valor de US$ 3 bilhões (R$ 14,56 bilhões) à Activision caso o acordo não seja finalizado até 18 de julho (foto: Reprodução)



A Microsoft foi autorizada por um juiz federal a seguir com a aquisição da CAC, produtora de games, por um valor estimado em US$ 69 bilhões (R$ 334,8 bilhões). A decisão representa um golpe expressivo para os reguladores norte-americanos que tentam impedir a consolidação no setor de tecnologia. A Comissão Federal de Comércio (FTC) dos EUA havia solicitado ao tribunal que interviesse no acordo após ter iniciado um processo administrativo no ano anterior alegando que a aquisição era anticompetitiva.









A juíza Jacqueline Scott Corley, do Distrito Norte da Califórnia, em uma decisão de 53 páginas, concluiu que a FTC não conseguiu mostrar que o acordo provavelmente limitaria a concorrência de maneira substancial. Ao contrário, as evidências apresentadas na ação legal sugeriram que a aquisição poderia tornar jogos populares da Activision, como Call of Duty, acessíveis a mais consumidores.





A decisão da juíza sinaliza que a Microsoft pode concluir o acordo com a Activision ainda este mês. Conforme decidido, a Microsoft deverá pagar uma multa de rescisão no valor de US$ 3 bilhões (R$ 14,56 bilhões) à Activision caso o acordo não seja finalizado até 18 de julho.





A FTC argumentou que a aquisição permitiria à Microsoft prejudicar seus competidores ao limitar os títulos populares de jogos da Activision aos fabricantes rivais de consoles. O regulador também alegou que o acordo poderia dar à Microsoft uma vantagem injusta no emergente mercado de jogos em nuvem.





A Microsoft, em resposta, se comprometeu com reguladores em todo o mundo a abordar preocupações de concorrência relacionadas ao acordo. A juíza Scott Corley afirmou em sua decisão que a 'investigação valeu a pena', citando o compromisso da Microsoft em manter o Call of Duty no PlayStation por 10 anos, bem como um acordo firmado com a Nintendo para levar o Call of Duty ao dispositivo Switch.





Leia mais: Microsoft defende aquisição da Activision Blizzard em tribunal federal





A derrota no tribunal pode aumentar a pressão política sobre a presidente da FTC, Lina Khan. Os republicanos na Câmara agendaram uma audiência com Khan na quinta-feira que investigará a 'má gestão de Khan da FTC e seu desrespeito pela ética e supervisão do Congresso'.