A rede social da Meta que promete ser 'rival' do Twitter

442





Elon Musk e Mark Zuckerberg (foto: Getty Images)

A Meta, proprietária do Facebook e do Instagram, anunciou o lançamento de uma nova rede social que deve competir com o Twitter.

O aplicativo, chamado Threads, entrará no ar na quinta-feira (6/7). Está disponível para "pré-encomenda" na App Store, da Apple, e será vinculado ao Instagram.

Imagens da tela principal do aplicativo mostram um painel semelhante ao do Twitter. A Meta descreve o Threads como um "aplicativo baseado em conversas no formato de texto".

O anúncio é o capítulo mais recente da rivalidade entre os proprietários da Meta, Mark Zuckerberg, e do Twitter, Elon Musk.

No mês passado, a dupla concordou em se enfrentar no ringue em uma luta física. Não ficou claro, no entanto, se os dois bilionários estavam brincando ou falando sério sobre essa possibilidade.

“Graças a Deus eles são administrados com tanta sanidade”, respondeu Musk a um tuíte que noticiava o lançamento do Threads, em uma aparente nova investida contra Zuckerberg.

Ao mesmo tempo, o Twitter anunciou nesta segunda-feira (3/7) que, a partir do próximo mês, apenas usuários com contas verificadas poderão acessar o TweetDeck, ferramenta que oferece recursos adicionais na rede social.

Com isso, o serviço estará disponível somente para perfis que têm o selo de verificado por conta de sua relevância na plataforma ou que assinam o Twitter Blue, versão paga da rede social que custa R$ 42 por mês.

Durante o fim de semana, o multibilionário já havia anunciado outra medida que limita a leitura de posts dos usuários, citando os "níveis extremos" de extração de dados.

Ao que parece, o aplicativo Threads da Meta será um serviço gratuito — e sem restrições à quantidade de postagens que cada usuário pode ler.

"Threads é onde as comunidades se reúnem para discutir tudo, desde os tópicos de interesse de hoje até o que será tendência amanhã", diz a descrição na App Store.

Por ser um aplicativo da Meta, o Threads também coleta dados do celular do usuário, incluindo informações sobre a localização, compras passadas e histórico de navegação.





Logomarca da Threads (foto: Divulgação)

Vários aplicativos semelhantes ao Twitter foram lançados nos últimos anos, como o Truth Social e o Mastodon, de Donald Trump.

Outro aplicativo semelhante, o Bluesky, afirmou ter identificado um tráfego "recorde" em sua rede social após a decisão de Musk de restringir a leitura de posts.

No entanto, o Threads pode ser a maior ameaça enfrentada pelo Twitter até o momento.

Mark Zuckerberg tem em seu histórico uma tendência a pegar emprestadas as ideias de outras empresas, e fazê-las funcionar.

O Instagram Reels, por exemplo, é considerado por muitos como uma cópia do TikTok, enquanto os Stories da mesma rede social se parecem muito com o Snapchat.

A Meta tem recursos para competir com o Twitter. O Threads fará parte da plataforma do Instagram, portanto estará conectado a centenas de milhões de contas já existentes e não precisará começar do zero, como outros rivais que tentaram competir com o Twitter.

Embora Musk tenha sido elogiado em alguns setores por seu compromisso com a liberdade de expressão, suas ações também afastaram alguns usuários.

Zuckerberg espera poder tirar do Twitter um número suficiente de usuários desencantados para criar uma alternativa de sucesso.