Virgin Galactic inicia viagens comerciais ao espaço em junho e agosto

Primeira missão será entre 27 e 30 de junho (foto: Reprodução / Vingin Galactic )



A Virgin Galactic, empresa de turismo espacial, anunciou as datas de suas primeiras viagens comerciais ao espaço. A primeira missão está programada para ocorrer entre os dias 27 e 30 de junho, enquanto a segunda está agendada para o início de agosto. Após essas datas, a intenção é realizar missões mensais.







Leia: Inteligência artificial auxilia no cuidado com crianças e idosos em casa Em comunicado divulgado na última quinta-feira (15), a empresa afirmou que sua equipe e veículos estão prontos para levar os primeiros clientes ao espaço. Essas missões representam uma nova fase para a Virgin Galactic, que realizou um voo suborbital em 2021 com Richard Branson, fundador da marca.





A Virgin Galactic não forneceu detalhes sobre a segunda missão comercial, chamada Galactic 02, nem divulgou a lista de passageiros das duas viagens. Richard Branson parabenizou a equipe da empresa e expressou seu entusiasmo em ver os novos astronautas inspirando mais pessoas a olhar para as estrelas.

Embora a empresa não tenha divulgado os valores cobrados pelos dois voos, em novembro de 2021, as passagens foram vendidas por US$ 450 mil (aproximadamente R$ 2 milhões na cotação de 15 de junho de 2023). Os clientes precisavam fazer um depósito inicial de US$ 150 mil e concluir o pagamento antes da viagem.





Os voos serão suborbitais, ou seja, não ultrapassarão a atmosfera terrestre. A viagem realizada por Branson atingiu 89 quilômetros de altitude, um pouco acima dos 80 quilômetros que os Estados Unidos consideram como o 'começo' do espaço. Os voos da Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, também são suborbitais, mas alcançam altitudes superiores a 100 quilômetros.





As viagens ao espaço da Virgin Galactic são realizadas com o modelo SpaceShip Two, que foi nomeado VSS Unity na missão com Branson. Este avião é transportado até uma certa altitude pelo 'porta-aviões' VMS Eve, momento em que os motores do avião são acionados e ele se desacopla para completar o voo sozinho.