WhatsApp testa recurso de compartilhamento de tela similar ao Zoom

Recurso é típico de plataformas de videoconferência. (foto: Manjunath Kiran/AFP)

Uma novidade interessante pode estar chegando ao WhatsApp, especialmente para aqueles que utilizam plataformas como Zoom ou similares para compartilhar a tela com outros. De acordo com o site WABetaInfo, o aplicativo de mensagens está experimentando um recurso que possibilita aos usuários gravar e mostrar o conteúdo da tela durante chamadas de vídeo.





Essa funcionalidade é típica de plataformas de videoconferência voltadas para o trabalho, como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, onde todos os participantes podem compartilhar uma tela específica do computador, seja uma aba do navegador ou outros aplicativos. A imagem divulgada pelo WABetaInfo mostra um ícone de telefone com uma seta apontando para fora, localizado próximo às opções já disponíveis na parte inferior da tela, como desativar vídeo, desativar áudio e alternar câmeras.





Ao tocar no ícone mencionado, surge uma mensagem questionando se o usuário deseja começar a gravar ou transmitir com o WhatsApp, junto com um aviso de que a empresa terá acesso a todas as informações exibidas na tela. Abaixo, duas alternativas: 'Cancelar' ou 'Iniciar agora'.





Entretanto, há algumas limitações para o uso desse recurso. Inicialmente, ele funcionará apenas em smartphones Android mais recentes e não poderá ser ativado em chamadas de grupo maiores ou com pessoas que não possuam a última versão do aplicativo. O compartilhamento de tela poderá ser interrompido a qualquer momento pelo usuário.





Por enquanto, essa novidade está disponível somente para alguns usuários da versão beta do WhatsApp, mas a expectativa é que se expanda para mais contas nas próximas semanas, conforme informações do site WABetaInfo.