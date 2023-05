WhatsApp testa nome de usuário semelhante a redes sociais e Telegram

442

A função possibilitará encontrar contatos no aplicativo sem a necessidade do número de telefone. (foto: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)



O WhatsApp está trabalhando em um novo recurso que permite aos usuários configurar um nome de usuário para suas contas, semelhante ao que já ocorre em redes sociais e no aplicativo concorrente Telegram, de acordo com informações do site especializado WaBetaInfo. Essa novidade está sendo testada na versão beta do aplicativo para Android e deve ser lançada para todos os usuários em uma atualização futura.





Com essa nova funcionalidade, será possível encontrar contatos no aplicativo sem a necessidade de usar o número de telefone, bastando apenas procurar pelo nome de usuário. A versão beta do WhatsApp para Android 2.23.11.15 na Google Play Store já traz essa opção, permitindo que o usuário escolha um nome de usuário exclusivo para sua conta, conforme revelou o WaBetaInfo.





A imagem compartilhada pelo site especializado indica que o recurso estará disponível em “Configurações do WhatsApp” > “Perfil”. Ainda não há informações detalhadas de como o novo recurso funcionará, pois está em desenvolvimento, mas é provável que permita a comunicação entre contas de maneira privada, sem a necessidade de compartilhar o número de telefone.





O WaBetaInfo afirma que as conversas realizadas através do novo recurso também serão protegidas pela criptografia de ponta a ponta, garantindo a privacidade dos usuários. A implementação dessa funcionalidade representa mais um avanço do WhatsApp na busca por melhorar a experiência do usuário e competir com outros aplicativos de mensagens, como o Telegram.