Startup investe no ''faça você mesmo'' e ofere oficinas de tecnologia

Davi Lara fundou a startup EcoCreator em 2016 (foto: EcoCreator)





Quem diria que, a partir da dificuldade em entender uma disciplina da faculdade, um estudante de engenharia conseguiria criar um brinquedo de montar que se tornaria o xodó das aceleradoras?





Foi assim que surgiu a EcoCreator, uma startup criada por Davi Lara, por volta de 2016, época em que ele participava das aulas de Resistência dos materiais. "A matéria era muito abstrata, difícil de entender. A partir dela, pensei em criar um kit para ser implantado nas escolas. Foi quando participei de um concurso de construção de pontes com palito e cola e percebi que poderia inventar algo que pudesse ser mais fácil para entender a engenharia das estruturas."





A surpresa é que o kit acabou se transformando em um brinquedo de montar dirigido às escolas. "O objetivo é fazer com que as crianças desenvolvam habilidades motoras, aprendizado etc.", explicou Davi. O kit foi ampliado e o projeto se expandiu. "Temos oficinas de tecnologias emergentes, workshops e aulas de robótica, que utilizam o kit. As crianças podem automatizar, usar energia fotovoltaica para movimentar os robozinhos, tem programação, controlador, tem led, tem motor, enfim, contamos com o apoio de empresas que possam estimular as crianças, especialmente em escolas públicas e comunidades carentes", comenta.





As quatro oficinas são: robótica, programação de jogos, experiência maker e modelagem e impressão 3D.





Segundo o fundador da EcoCreator, em 2020 o que estava no papel começou a tomar forma e se transformou em negócio. Depois de ouvir a opinião de especialistas - entre pedagogos, engenheiros e pilotos - nasceu o kit educacional, um brinquedo inteligente, com material flexível e resistente, cujas peças são produzidas em impressoras 3D. À base de amido de milho e mandioca, o produto estimula as crianças a serem cientistas.





Também em 2020, a startup foi impulsionada pelo Raja Valley, por meio do Raja Ventures. O projeto permitiu que a startup de Davi e outras duas vencedoras fizessem uma mentoria de quatro meses. "O Raja Valley me proporcionou conexões com grandes empresas, imersões, com uma equipe excepcional, sempre pronta a ajudar. Fiz a melhor mentoria da minha vida de empreendedorismo com eles."





Atualmente, a EcoCreator tem alguns grandes clientes como o Sesc MG, o American Burger e uma mineradora. "No Sesc, o projeto está dando super certo. Estamos dando treinamentos para professores e instrutores, aplicando a robótica educacional no ensino da instituição. Na American Burger distribuímos kits educacionais e na mineradora estamos trabalhando com projetos sociais ou de reparação social em comunidades carentes e de vulnerabilidade, impactando mais de 800 crianças em três cidades mineiras."





Para saber mais acesse: ecocreator.com.br