Aplicativo do Banco do Brasil tem instabilidade nesta sexta (30)

Usuários do Banco do Brasil estão alegando instabilidade no aplicativo, inclusive, dificuldade em usar o cartão do banco (foto: Pexels/Pixabay ) Usuários do Banco do Brasil estão alegando instabilidade no aplicativo nesta sexta-feira (30/12). Nas redes sociais, os internautas expuseram problemas no login e dificuldade para usar o cartão do banco.













Leia também: Em uma das reclamações, um usuário informou que os caixas eletrônicos do BB também não estão funcionando. "Banco do Brasil parado em Recife-PE, nada funciona nesta manhã, inclusive App e caixas eletrônicos", disse.Leia também: Aplicativos do Nubank e do Banco do Brasil enfrentam instabilidade.





Véspera de feriado, várias pessoas estão aproveitando para fazer compras nesta sexta. Entretanto, devido aos problemas, os usuários voltaram para casa de mãos vazias.





Em resposta, o Banco do Brasil informou "o BB identificou instabilidade em seus sistemas no início da manhã desta sexta, 30. O acesso ao app BB está em processo de normalização."