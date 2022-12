Natal do Google: veja onde o Papai Noel está neste momento

Ferramenta Santa Tracker, ou 'Siga o Papai Noel', durante o mês de dezembro virou tradição nos fins de ano (foto: Reprodução/google)

No mundo da inteligência artificial, iniciado com as novas tecnologias, uma ferramenta está disponível há 18 anos e, com ela, basta estar conectado para usufruir da magia do Natal por meio de outra criação do ser humano: o mundo do Papai Noel.Para tanto, basta acessar o endereço santatracker.google.com e a magia se faz presente por meio do bom velhinho viajando pelo mundo. A ferramenta Santa Tracker, ou 'Siga o Papai Noel', durante o mês de dezembro virou tradição nos fins de ano. Esse recurso inteligente do Google funciona em conjunto com a plataforma de mapas da companhia.Ao acessar o Santa Tracker, é possível localizar onde o "bom velhinho" se encontra em tempo real. No momento publicação desta matéria, faltavam em torno de duas horas para o Papai Noel chegar ao Japão. E pouco mais de 13 horas para o desembarque nas chaminés do Brasil.Bom Natal, pessoal!! No Japão e em todos os lugares onde a magia dessa noite esteja presente nos corações dos crentes.