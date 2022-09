Congresso Brasileiro de Gestão do Conhecimento; veja a programação

A programação pré-evento começa no dia 12, segunda-feira (foto: CBGC/Divulgação )

Humanidade, Tecnologia e Conhecimento - Adaptabilidade contínua em um mundo em transformação. A 17ª edição do Congresso Brasileiro de Gestão do Conhecimento - KM Brasil 2022, acontece entre os dias 19 e 22 de setembro de 2022. O evento será transmitido ao vivo em ambiente virtual.







O tema reflete a importância crescente do conhecimento para o desenvolvimento econômico, a competitividade e a sustentabilidade dos negócios, a efetividade da gestão pública e o desenvolvimento de pessoas. Informações:



Programação pré-evento - de 12 a 16 de setembro 12/09/2022

16:00 - 18:00

Você já faz Gestão do Conhecimento, mas ainda não sabe!

13/09/2022

13:00 - 17:00

14/09/2022

15/09/2022

14:00 - 18:00

Oficina Pré Conference área da saúde

Conhecimento, tecnologia e humanidade. Tríade que agrega valor a área da saúde.





1 - A interface da gestão do conhecimento construída na Lei Brasileira de Inclusão.

Dra. Lailah Vasconcelos de Oliveira Vilela





2 - Telemedicina, recurso tecnológico que possibilita conhecimento e promoção de saúde a favor da humanidade.

Dra. Shoraya Virginio Carneiro Dal'Col - Hospital Sírio Libanês



3 - O compartilhamento do conhecimento, por meio do uso de certificação de aprendizagem no Centro de Simulação Realística. Como favorecer a geração do conhecimento e a segurança do paciente e colaborador?



Selma Tavares Valério - Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein

Mariana Alecrin - Hospital Israelita Albert Einstein

Moderadora: Débora Schettini Alves - SBGC

16/09/2022

09:00 - 12:00

Oficina Pré Conference área do Saneamento





Contextualização das mudanças esperadas com o marco regulatório

Dante Ragazzi Pauli - SABESP





Case AEGEA SANEAMENTO- Fabianna Lima Strozzi

Case BRK Ambiental - Lia Trindade Mello Mors

Case SABESP - Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Diretoria Metropolitana - Aurélio Fiorindo Filho





Dicas de como construir um plano de Ação de GC para atender essa exigência



André Saito e Marcia Aires - SBCG



Programação oficial - de 19 a 22 de setembro de 2022

Programação - 19 de setembro de 2022

10:00 - 11:30

Trilha de Casos



14:00 - 14:30

Solenidade de Abertura



14:30 - 17:30

Sessão Participativa: Conexão, Relação e Integração

Programação - 20 de setembro de 2022

SESSÃO - SALA 1





09:00 - 10:30

Radical KM



Keynote Speaker: Stefani Barnes

Moderador: Leandro Loss - SBGC





Sessão com tradução simultânea (Glossa)





SESSÃO - SALA 1

SESSÃO - SALA 2



11:00 - 12:30

Tendências de Gestão do Conhecimento: aprendizagem entre humanos, robôs e algoritmos



Keynote Speaker: Martha Gabriel

Coordenação: Camila Pires - Rede Índigo

Painel Científico: Inovação Tecnológica em PMES



14:00 - 15:30

Humanidades Digitais e Gestão do Conhecimento



Ricardo M. Pimenta - PPGCI-IBICT/UFRJ

Elaine Dias - Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Marissol Mello Alves - Microsoft

Moderadora: Larriza Thurler - CRIE/UFRJJ

Painel Científico

Coordenação: André Felipe Henriques Librantz - Universidade Nove de Julho





16:00 - 17:30

Trabalho Híbrido: flexibilidade, mobilidade, aprendizagem contínua e produtividade: é possível alinhar?





Daniela Diniz - Great Place to Work

Érika Graciotto - WTW Brasil

Alexandre Nascimento - WTW Brasil

Moderadora: Aparecida Laino - SBGC

Painel científico

Programação - 21 de setembro de 2022

SESSÃO - SALA 2





09:00 - 10:30

GC na Transformação Digital



Diogo Capucci - Itaú

Bruno Scabora - PepsiCo International Europe

Alexandre Mattos - EMBRAER

Moderador: André Noronha - SBGC



Trabalhos Científicos:



1 - Gestão do Conhecimento e Inovação Organizacional: uma revisão integrativa.

2 - O Repositório Institucional da Marinha como Ferramenta de Gestão do Conhecimento Científico Academicamente Produzido

3 - Gestão do Conhecimento: Diagnóstico sobre o Perfil de uma Instituição Pública de Ensino Superior.

4 - Visões da Gestão do Conhecimento para a construção de um modelo integral





11:00 - 12:30

Trilha de Casos



Trabalhos Científicos:

1 - Uma metassíntese sobre os conhecimentos que auxiliam as organizações a desenvolverem estratégias de ajustamento ao seu ambiente

2 - O Metaverso e o dilema da inovação: reflexões sobre a possibilidade do conhecimento

3 - O uso de Computação em Nuvem em Startups Tecnológicas: Uma Revisão Sistemática da Literatura

4 - Co-evolução da inteligência natural e artificial: uma revisão da literatura sobre Inteligência Híbrida





14:00 - 15:30

ESG e Desenvolvimento Social: Gestão do Conhecimento e Inovação



Gabriel Cardoso - Instituto Sabin

Fabiana Viterbo - Consultora

Fabrício Cruz - Atairu - Gestão e Inovação Social



Trabalhos Científicos:



1 - Gestão do Conhecimento na Pós-graduação Stricto Sensu no Brasil: Principais Tópicos Abordados nas Linhas de Pesquisa

2 - Transferência de Conhecimento e Inovação em Pequenas Empresas de Saúde: Estudo de Caso de uma Comunidade de Práticas

3 - Fatores de Influência da Aprendizagem da Rede: Oportunidade para ao Setor Produtivo

4 - Ferramentas de tecnologia assistiva para aquisição de conhecimento do deficiente visual: uma revisão narrativa





16:00 - 17:30

Gestão do Conhecimento, Agilidade e Facilitação em Projetos: potencializando a inteligência coletiva e organizacional



Júnior Rodrigues - iLAB

Antonio Muniz - SulAmérica

Moderadora: Aparecida Laino - SBGC



Trabalho científico





1 - Gestão do conhecimento e metodologias ativas de aprendizagem: reflexões no âmbito das micro e pequenas empresas

2 - Aplicação do design thinking na educação a distância para uma formação pertinente: estudo de caso

3 - Data thinking: uma proposta metodológica para se pensar a partir de dados

4 - Modelo de Mineração de Ideias Utilizando Técnicas de Engenharia do Conhecimento

Programação - 22 de setembro de 2022





SESSÃO - SALA 1

SESSÃO - SALA 2





09:00 - 10:30

A Cadeia de Valor do Conhecimento: criando ecossistemas de aprendizagem e inovação



Moderador: Beto do Valle - Impakt Consultoria

%u200BPainel Científico: Modelo de Maturidade em Inteligência Organizacional

Camila Daniela Lima de Souza Gomes - Telebras

Renato Plácido Mathias Machado - UnB

Anderson Luís Cambraia Itaborahy - BB Tecnologia e Serviços

Moderadora: %u200BLillian Maria Araujo de Rezende Alvares - UnB



11:00 - 12:30

O impacto da diversidade na construção do conhecimento organizacional





Guilherme Bara - G100 Brasil

Roberta Bento - SOS Educação

Arhur Lima - AfroSaúde

Moderadora: Renata Monteiro - SBGC

Painel Científico

Coordenação Wilson Levy - Universidade Nove de Julho





14:00 - 15:30

Comunidades de prática: um olhar humano sobre o uso das tecnologias





José Eduardo Carara Junior - Embraer

Juliana Lima - Promon Engenharia

Moderador: André Noronha - SBGC



Trabalhos Científicos:





1 - Gestão do conhecimento e Capital intelectual abordando os Wicked problems

2 - There pillars for knowledge creation in Hackerspace

3 - Maturidade em Gestão do Conhecimento: análise da Secretaria Municipal de Defesa Social da Prefeitura de Contagem, Minas Gerais, Brasil

4 - Estado da arte sobre cultura da integridade, compliance e gestão do conhecimento





16:00 - 17:30

Continuous Improvement Agentes: CoPs Story's by Philips





Keynote Speaker: Christopher Myers

Moderadora: Célia Aihara





Sessão com tradução simultânea (Glossa)

Trabalhos Científicos:

1 - Gestão do Conhecimento e Gestão da Inovação: Análise Comparativa de Elementos Correlacionados das Normas ISO

2 - INOVACAJ - Um Escritório de inovação a potencialização de soluções inovadoras no saneamento

3 - Tecnologias digitais na Indústria 4.0 para a Gestão do Conhecimento

4 - Gestão do Conhecimento com foco em Melhoria Contínua e Inovação: um estudo de caso aplicado





17:30 - 18:00

Apresentação TESE VENCEDORA e Encerramento do evento

