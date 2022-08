Golpe: link no WhatsApp com promoção de figurinhas da Copa rouba dados

Golpistas solicitam o endereço da vítima para a "entrega" do prêmio (foto: Reprodução/Kaspersky)

Um novo golpe está aproveitando a grande interesse pelo Álbum de Figurinhas da Copa do Mundo de 2022 para enganar os colecionadores. Por mensagem de Whatsapp, golpistas estão oferecendo um link com 400 figurinhas para quem clicar. Porém, para receber os pacotes, o usuário deve compartilhar o link com amigos, e é nesse momento que os dados pessoais são roubados.

No link, aparecem quatro questões sobre a Panini, empresa fabricante do álbum. Ao avançar nos testes, o usuário não percebe que qualquer resposta que ele clique estará certa, pois se trata de um golpe.

A intenção é convencer a vítima de ficar no link pelo maior tempo possível, para que os criminosos tenham mais espaço para roubar os dados. Tudo isso acontece sob influência de um cronômetro que fica durante todo o tempo na tela, o que pressiona ainda mais a vítima.

Por fim, para receber o pacote ela deve compartilhar com 20 pessoas ou cinco grupos no aplicativo. Além disso, é solicitado o endereço da vítima para a "entrega".



De posse dessas informações, gs golpistas vão ainda mais além e redirecionam o usuário para outros sites, pedindo mais dados pessoais e oferecendo apostas com ganho de até R$ 1.000.

Nesses tipos de golpe, o foco principal é direcionar os dados pessoais para sites de apostas esportivas, que geram dinheiro para os criminosos.

Especialista opina sobre o golpe

O especialista Raphael Bastos, consultor em tecnologia, afirma que o Whatspp é usado como ferramenta para difundir o golpe porque as pessoas acreditam estar conversando com usuários reais e tendo conversas legítimas.

Bastos também explica que a condição de ter que compartilhar o link para receber o prêmio tem grande efeito. "Quem compartilha espera receber uma recompensa por isso", disse.

Um dos perigos do golpe é que ele pode ter como vítimas várias crianças, o principal público do álbum de figurinhas. Para o especialista, "os pais devem monitorar 100% do uso da internet por parte de seus filhos, e isso inclui o Whatsapp".

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais