Instagram, WhatsApp e Facebook registram instabilidade nesta quinta (18/8)

Os usuários do WhatsApp passaram por um raro momento de silêncio nesta quinta-feira (18/8). É que o serviço apresentou uma instabilidade no Brasil, no meio da tarde e durou aproximadamente 30 minutos. Outras redes da Meta, o Instagram e o Facebook também passaram pelo mesmo problema.













Melhor jeito de confirmar que Instagram caiu = abrir twitter %u2014 Jéssica (@Jessy6loki) August 18, 2022





meu whatsapp e instagram n tão funcionando e tô eu ligando e desligando a internet %u2014 Trouxinha (@euovitinn) August 18, 2022

po whatsapp caiu na hora que eu ia pagar qm eu tava devendo infelizmente fica pra próxima amigo %uD83D%uDC4D %u2014 JM (@joaomercio) August 18, 2022







O Estado de Minas entrou em contato com os responsáveis pelas redes no Brasil, e aguarda um posicionamento sobre o problema.



