Celular volta a funcionar após 10 meses submerso em rio na Inglaterra

Após 10 meses embaixo d'água, celular é recuperado e funciona normalmente (foto: Owain Davies/Miguel Pacheco/Facebook/Reprodução)

Um celular voltou a funcionar após passar 10 meses embaixo d’água. Owain Davies, dono do iPhone, estava praticando canoagem com um amigo enquanto celebravam uma despedida de solteiro, mas quando seu companheiro de canoa levantou, acabou derrubando Owain na água e seu celular foi parar no fundo do rio.

O telefone foi encontrado por Miguel Pacheco, na cidade de Cinderford, na Inglaterra, que tinha dúvidas se ele estaria funcionando ou não. O homem secou, carregou a bateria, tentou ligar o aparelho e obteve sucesso, encontrando a foto de Owain e de sua noiva Fiona como plano de fundo.

Miguel decidiu procurar o dono do aparelho e fez publicações no Facebook, porém o dono havia abandonado seu perfil na rede. O post teve mais de 4 mil compartilhamentos, que fizeram a publicação chegar aos amigos do casal.

Ao ficarem sabendo do aparecimento do celular, os noivos, que moram em Edimburgo, na Escócia, fizeram uma viagem de mais de seis horas para buscarem o aparelho, que incrivelmente funcionava de forma perfeita.

*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer