Ingressos para o HackTown 2022 em Santa Rita do Sapucaí estão disponíveis

O HackTown, maior festival de tecnologia e criatividade em Santa Rita do Sapucaí, iniciou as vendas de ingressos para a edição de 2022. A 6ª edição será realizada entre os dias 15 e 18 de setembro.

Após 2 anos, o evento retoma o formato presencial. O primeiro lote de ingressos esgotou em menos de três horas, informou a coordenação. Mas o segundo lote já está disponível, com expectativa de mais de 30 mil participantes.

Os preços dos ingressos do 2º lote para os quatro dias variam entre R$ 325 a R$ 650 e podem ser adquiridos no site do evento.

Após 2 anos, o evento retoma o formato presencial (foto: Reprodução/ Facebook HackTown)

Atrações

Ao todo, serão mais de 900 atrações, incluindo palestras, workshops e shows musicais na cidade de Santa Rita do Sapucaí. Destino que é conhecido como o Vale do Silício brasileiro, graças à inovação empreendedora e tecnológica da região.

“Vamos hackear a cidade inteira com 4 dias de atividades espalhadas em todos os cantos: de auditórios e teatros a bares, restaurantes e outros locais inusitados. Vai ter música. Vai ter tecnologia. Vai ter inovação. E você vai estar no meio de tudo isso”, comentou João Rubens Costa Fonseca, um dos fundadores do festival.

Serão mais de 900 atrações, incluindo palestras, workshops e shows musicais (foto: Reprodução/ Facebook HackTown)

Inspirado no South by Southwest, festival realizado no Texas, Estados Unidos, o HackTown nasceu com o propósito de compartilhar novas experiências e informações sobre tecnologia, empreendedorismo e criatividade.

“Uma oportunidade de você invadir sua própria mente, instalando um novo sistema operacional de código aberto”, completou Fonseca.

Em seu histórico, o HackTown já recebeu famosos nomes, como o influenciador digital Felipe Castanhari e bandas como Supercombo, Scalene, Plutão e o rapper Dexter.