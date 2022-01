CES 2022: garçons robôs e carros que mudam de cor em feira de tecnologia

A BMW apresentou um carro que muda de cor (foto: Getty Images)

Uma das maiores feiras de tecnologia do mundo, a CES 2022 está sendo realizada em Las Vegas, nos EUA, nesta semana.

A pandemia e os temores sobre a disseminação da variante ômicron do coronavírus fizeram o número de participantes diminuir e algumas das maiores empresas do ramo - incluindo Meta (antigo Facebook), Google e Amazon - ficaram de fora.

Mesmo assim, o evento ainda tem muitas novidades tecnológicas empolgantes, estranhas ou curiosas.

Veja algumas das novidades que mais chamaram a atenção na exposição até agora.

O controle novo da Samsung carrega com energia solar e wi-fi (foto: Samsung)

Onde está o controle remoto?

As TVs sempre foram uma grande atração na CES - com ênfase nas grandes, já que a cada ano elas parecem ganhar mais polegadas.

Este ano foi um acessório muito menor - o controle remoto da TV - que teve destaque.

Em 2021, a Samsung adicionou um painel solar na parte de trás de seu controle remoto para dispensar o uso de pilhas.

Sua nova versão possui também uma pequena antena que pode captar sinais de radiofrequência emitidos por roteadores wi-fi a uma distância de até 40 metros, permitindo que o dispositivo seja carregado mesmo quando não há sol.

A Samsung disse que o dispositivo será incluído em novas TVs e outros eletrodomésticos, embora não tenha dado muitos detalhes sobre as especificações técnicas.

Carro camaleão

Se você já ficou entediado com a cor do seu carro, talvez goste da ideia da BMW - a possibilidade de mudá-la com o toque de um botão.

A empresa exibiu um carro com uma carroceria que, quando carregada com uma pequena corrente elétrica, muda de cor ou cria um padrão.

Sua tecnologia "iX Flow" é semelhante à tecnologia do Kindle e de outros leitores de e-books e cobre o carro com milhões de minúsculas microcápsulas.

O projeto por enquanto está na fase conceitual, mas a ideia não é ser apenas uma questão de aparência, mas também de eficiência. O carro mudaria para uma cor clara em climas quentes, por exemplo, e para uma cor mais escura quando está frio - reduzindo a quantidade de resfriamento e aquecimento necessários dentro do veículo, diz a empresa.

Críticos apontaram que o sistema parece ser sensível à temperatura e que por enquanto só três cores estão disponíveis: branco, preto e cinza.

Robôs mais práticos e sem aparência humana foram destaque neste ano (foto: Getty Images)

Robôs garçons

As edições anteriores da CES costumavam ter dezenas de robôs de aparência humana, variando do fofo ao assustador e bizarro. Embora alguns deles ainda tenham sido trazidos para a exposição neste ano, parece que 2022 pode inaugurar uma era de robôs mais práticos.

O Servi one, da Bear Robotics, foi um dos destaques. Ele flutuava em um dos stands com hambúrgueres e sushi em bandejas, ocupando o lugar de garçons humanos.

Um robô buscador também foi exibido. A Labrador Systems apresentou o robô Retriever, que foi projetado para ajudar pessoas com mobilidade reduzida, segundo o presidente-executivo da empresa, Mike Dooley.

O robô com rodas se movimenta usando sensores e os usuários se comunicam com ele por controle de voz ou por um aplicativo. Ele pode carregar até 11 kg e alcançar diferentes alturas.

O robô está em fase de testes, com o objetivo de entrar em produção em 2023.

Um espelho que conversa com você foi lançado na feira (foto: Icon AI)

Espelhos 'mágicos'

A CES também se tornou um espaço para exibição de tecnologia de ponta da indústria cosmética.

Em 2022 o espelho Sound Mirror, da Icon.AI, ganhou um prêmio de inovação. Ele parece um espelho convencional, mas esconde um alto-falante inteligente ativado por voz que pode tocar música, permitir que você verifique o tempo, defina alarmes ou controle outros dispositivos inteligentes.

Enquanto isso, a L'Oreal revelou um aparelho caseiro para pintar o cabelo e a Ninu lançou um aparelho inteligente que pode criar uma fragrância de perfume personalizada quando conectado a um aplicativo de smartphone.

Seus frascos de perfume de alta tecnologia podem ser capazes de fornecer 100 fragrâncias diferentes, dependendo do humor, do clima ou da ocasião do usuário. A marca deve começar a entregar os primeiros exemplares em junho.

E a Y-Brush, uma escova de dentes elétrica incomum em formato de mandíbula que afirma escovar os dentes em apenas 10 segundos, e que estreou na CES em 2017, voltou este ano com um design aprimorado. Isso inclui uma alça mais fácil de segurar e mais funções, como clareamento dos dentes e cuidados com as gengivas.

A feira exibiu um espaço virtual neste ano (foto: Getty Images)

Virtual CES

Com o coronavírus ainda representando uma ameaça para eventos da vida real, algumas empresas optaram por apresentações totalmente virtuais, enquanto outras tentaram combinar sua presença física com a no "metaverso" - um mundo digital que alguns acreditam que será um espaço para trabalhar, aprender e jogar no futuro.

A Samsung ofereceu um "estande metaverso" que permitia aos usuários experimentar alguns de seus produtos enquanto decoravam sua própria casa.

A Procter and Gamble também optou por uma experiência de "metaverso". Em parceria com o Royal Botanic Gardens de Londres, os usuários podem passear pelo terreno virtual do jardim botânico e aprender sobre os ingredientes e as iniciativas de sustentabilidade da empresa - além de conversar com representantes de marcas como Gillette e Oral-B.

E o SK Group, com sede na Coreia do Sul, ofereceu aos visitantes uma apresentação em vídeo de 360 %u200B%u200Bgraus, mesclando o físico e o digital em seu Green Forest Pavilion, que exibiu seus planos de redução global de carbono.

