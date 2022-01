Uber Eats encerra operação de delivery de restaurantes no Brasil

Uber Eats deixará de operar no país a partir de 7 de março (foto: WOJTEK RADWANSKI)

A Uber irá encerrar a operação de entregas de restaurantes no Brasil. De acordo com a empresa, a Uber Eats deixará de operar no país a partir de 7 de março.





A empresa informou que concentrará as operações no serviço de entrega de supermercados, por meio da Cornershop. "Nosso principal objetivo daqui para frente será oferecer acesso à seleção de supermercados, lojas especializadas, pet shops, floriculturas, lojas de bebidas e outros artigos no aplicativo", disse em comunicado.

Além disso, a empresa continuará oferecendo o serviço do Uber Flash para entregas rápidas por motoristas do aplicativo, e Uber Direct, de entrega de lojas diretamente aos clientes, no mesmo dia.





O serviço do Uber Eats, que estava ativo no Brasil nos últimos cinco anos, será mantido em outros 45 países.





No Brasil desde 2020, a Corneshop está disponível em 34 cidades. São elas: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Jundiaí, Macaé, Maceió, Manaus, Natal, Novo Hamburgo, Piracicaba, Porto Alegre, Presidente Prudente, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Taubaté, Uberlândia e Vitória.





A Uber disse esperar aumentar a lista de cidades com o serviço neste ano.





A partir desta quinta-feira (6/1), a Uber Eats também passará a oferecer a modalidade de pagamento via Pix. Dessa forma, os pedidos feitos até março, quando a plataforma será desativada, não poderão ser pagos em dinheiro.