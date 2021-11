8 plataformas de streaming para ficar de olho na Black Friday 2021

(foto: Pixabay)



Não dá para negar: uma das grandes tendências do mercado do entretenimento no Brasil e no mundo são os serviços de streaming, que crescem à medida que o tempo passa e que a tecnologia avança.

E a adesão das pessoas a essas plataformas não se dá de forma completamente inusitada. Ela acontece por alguns fatores fortes, como os preços atrativos para ter acesso a grandes obras do audiovisual, além da praticidade e da eficiência dessas interfaces.

Hoje, você vai conhecer as principais plataformas de streaming existentes no Brasil para ficar de olho durante a Black Friday , que acontece dia 26 de novembro - vai que surge algum desconto ou condição especial para novos assinantes, certo?

Em primeiro lugar, o que são plataformas de streaming?

O streaming pode ser definido como uma tecnologia de transmissão de conteúdo pela internet sem a necessidade de fazer download. Esse material, que pode ser um vídeo ou uma música, é disponibilizado pelo seu detentor em uma certa plataforma e é acessado pelo usuário on-line, sem ocupar espaço no dispositivo utilizado.

Como o fechamento dos cinemas contribuiu para o crescimento dessas plataformas?

Devido à pandemia do novo coronavírus, muitos dos nossos hábitos de lazer tiveram que mudar ou ser interrompidos, como, por exemplo, as amadas idas ao cinema. As salas de todo o Brasil acabaram precisando ser fechadas temporariamente e, por isso, os serviços de streaming ganharam ainda mais adeptos.

Segundo dados de pesquisa da Kantar IBOPE Media realizada este ano, mais da metade dos usuários de internet disseram que viram mais vídeos em streamings pagos durante o isolamento, aumentando, assim, o tempo em frente à televisão . Além disso, como dito, o preço contou muito nessa decisão: de acordo com pesquisa da Qualibest feita também em 2021, 31% dos usuários gasta mais de R$60 com assinaturas por mês.

As plataformas de streaming participam da Black Friday Brasil?

Apesar de não confirmarem participação na Black Friday, algumas plataformas de streaming costumam participar da data. De acordo com entrevistas realizadas pela Offerwise com 400 pessoas para entender quais são os serviços mais buscados, o streaming lidera a lista com 27%, seguido de curso de idiomas com 23% e cursos de capacitação profissional com 21%.

Confira 8 serviços de streaming para ficar de olho durante a Black Friday 2021

Confira abaixo algumas plataformas de streaming que poderão participar da Black Friday neste ano e aproveite os descontos ou dias de teste gratuitos!

1) Netflix

A Netflix é uma das plataformas de streamings de séries e filmes mais famosas de todo o mundo. Ela permite assistir os conteúdos, que variam com o tempo, por meio de Smart TVs, videogames, computadores, smartphones e tablets conectados à internet. Além disso, quando o usuário não estiver conectado, ele também pode continuar vendo seus programas favoritos, pois é possível baixar títulos em aparelhos iOS, Android ou Windows 10 para assistir offline.

Os planos oferecidos determinam o número de aparelhos em que o assinante pode assistir ao mesmo tempo e a qualidade da imagem (definição padrão (SD), alta definição (HD) ou ultra-alta definição (UHD)), sendo possível mudar ou cancelar a qualquer momento. São eles: Básico, por R$25,90; Padrão, por R$39,90 e Premium, por R$55,90.

Para assinar a Netflix, é só acessar a página de cadastro, escolher o plano ideal, criar uma conta com e-mail e senha e inserir uma forma de pagamento que será utilizada uma vez por mês.

2) Globoplay

O Globoplay é o streaming da TV Globo que vem crescendo bastante no Brasil. A plataforma oferece milhares de títulos, como séries e filmes internacionais, novelas completas, filmes nacionais, telejornais, programas de esporte e entretenimento e produções originais, além da programação ao vivo de canais pagos (sob cobrança) e abertos.

O Globoplay oferece seu conteúdo em HD e 4K HDR, que pode ser acessado pelo computador, Smart TVs, celular, tablet, Chromecast ou outros dispositivos compatíveis em até cinco telas distintas. O plano custa R$21,90 por mês ou R$16,40 no plano anual e pode ser acessado com a conta Globo do assinante.

3) Disney Plus

O Disney Plus (ou Disney+) é a plataforma de streaming da grande Walt Disney Company, que reúne filmes, séries, documentários e shows da própria Disney e também de outras plataformas, como a Fox e National Geographic. Dentre os conteúdos, os assinantes podem encontrar os famosos longas da Pixar, além dos filmes das franquias de Star Wars e da Marvel, por exemplo. O serviço tem suporte para celular, computador, tablet, videogames e Smart TVs e conta com qualidade de imagem 4K HDR.

O Disney Plus custa R$27,90 no plano mensal e R$279,90 no plano anual. Para os amantes da TV Globo e dos conteúdos da Disney, é possível também assinar Globoplay e Disney juntos em um único combo a partir de R$37,90/mês no plano anual. Saiba mais no site oficial.

4) HBO Max

A HBO Max é o serviço de streaming do famoso canal pago HBO. Na plataforma, é possível criar até cinco perfis e receber recomendações personalizadas para cada um, baixar qualquer conteúdo disponível para assistir offline e assistir em Smart TVs, computadores, videogames, smartphones e tablets.

Quem assina a HBO na TV a cabo já tem acesso à plataforma. Basta seguir os passos:

1) Clique em “Entrar” no site da HBO Max;

2) Quando surgirem os campos de e-mail e senha, clique em “Entrar com provedor” e selecione a operadora da sua TV;

3) Você será redirecionado para o site da operadora para efetuar o login e ter o seu acesso liberado ao catálogo sem custo adicional.

Se esse não for o seu caso, você pode assinar a HBO Max separadamente com cartão de crédito ou débito. O valor do serviço está a partir de R$14,16 por mês no plano anual.

5) Amazon Prime Video

O Amazon Prime Video é o serviço de streaming da Amazon que oferece muito mais do que filmes e séries: ele também inclui a entrega grátis e rápida de milhares de itens no e-commerce da Amazon, mais de 2 milhões de músicas sem anúncios no Amazon Music e muito mais por apenas R$9,90 por mês.

No catálogo do Prime Video, os assinantes podem encontrar séries e filmes populares e baixá-los para assistir offline, além de produções originais e filmes para locação, sem necessidade de assinatura. Com o Prime Video Channels, também é possível assinar canais e cancelá-los a qualquer momento.

O serviço tem suporte para celular, computador, tablet, videogames e Smart TVs e pode ser aberto em até três dispositivos ao mesmo tempo.

6) Paramount Plus

O Paramount Plus é o mais novo serviço de streaming da Paramount, cheio de filmes de sucesso, séries exclusivas, reality shows e programas que fizeram história: são mais de dois mil filmes e 30 mil episódios de séries para assistir como e quando quiser.

É possível assistir à programação do Paramount Plus pelo computador, Smart TV, celular, tablet, videogames ou outro dispositivo compatível. São dois planos disponíveis: o plano mensal, de R$19,90, e o anual, de R$200. Todos permitem acesso a até três telas ao mesmo tempo e oferecem suporte a qualquer plataforma. Porém, o serviço está oferecendo 50% de desconto nos três primeiros meses e sete dias grátis por tempo limitado para novos assinantes.

7) Spotify

O Spotify é a plataforma de streaming de áudio que permite ao usuário, de forma on-line, ouvir músicas e podcasts e criar playlists, além de descobrir novos estilos e artistas. É possível acessá-lo pelo computador, celular, tablet, Smart TV, videogames e outros dispositivos compatíveis.

O Spotify pode ser usado em uma versão gratuita que possui algumas características limitadoras, como a exibição de propagandas e a limitação de faixas que podem ser puladas e de playlists que podem ser acessadas.





Já no modo pago, o usuário tem a possibilidade de usar seu perfil como quiser. São quatro planos: Premium, que custa R$16,90/mês; Estudante, que custa R$8,50/mês; Familiar, que vale R$26,90/mês por seis assinaturas em um mesmo plano; e a voltada para jogadores de PlayStation 4, que custa R$2,99 por dois meses.

8) Deezer

O Deezer é uma plataforma francesa de streaming de música concorrente do Spotify que possui um grande diferencial: a possibilidade de adicionar seus próprios arquivos MP3 ao aplicativo para completar sua coleção. A plataforma está disponível para celulares, tablets, computadores, Smart TVs e videogames.

São cinco planos oferecidos:

Free: na versão gratuita, não é possível ouvir músicas específicas quando quiser, não existe modo offline, tem propagandas e só é possível pular um número exato de faixas.

Premium (R$16,90/mês): é possível ouvir músicas e podcasts sem anúncios, pular quantas faixas quiser, alternar entre dispositivos e baixar músicas para ouvi-las offline.

Family (R$26,90/mês): oferece as mesmas vantagens do Premium, mas com a possibilidade de criar até seis contas para famílias.

Student (R$8,45/mês): para usuários entre 18 e 25 anos matriculados em uma faculdade.

HiFi (R$26,90/mês): para quem gosta de música com alta qualidade, as faixas estão no formato FLAC.

