Facebook vai encerrar sistema de reconhecimento facial

O Facebook deixará de usar seu sistema de reconhecimento facial que permite identificar, desde 2010, uma pessoa em fotos ou vídeos publicados na rede social, anunciou sua casa matriz nesta terça-feira (2/11).O anúncio ocorre em um momento em que o Facebook luta contra uma grande crise após o vazamento na imprensa nos Estados Unidos de uma grande quantidade de documentos internos. "Há muitas preocupações sobre o lugar que a tecnologia de reconhecimento facial ocupa na sociedade e os reguladores ainda estão no processo de fornecer um conjunto claro de regras para regirem seu uso", disse a Meta em um comunicado."Em meio a essa incerteza constante, acreditamos que é adequado limitar o uso do reconhecimento facial a um conjunto reduzido de casos", acrescentou.Não está claro quando as mudanças entrarão em vigor, mas serão amplamente sentidas porque, segundo a plataforma, mais de um terço dos usuários optou por usar o sistema de reconhecimento facial.A modificação "resultará no cancelamento de mais de um bilhão de perfis individuais de reconhecimento facial", segundo o comunicado. O Facebook acabou de mudar o nome de sua empresa matriz para "Meta" , em um esforço para chamar a atenção para sua visão da realidade virtual para o futuro, tentando mudar o foco sobre os diversos escândalos em que está envolvido.Facebook, Instagram e WhatsApp, que são usados por bilhões de pessoas no mundo, manterão seus nomes.