WhatsApp, Facebook e Instagram ficaram fora do ar por quase 7 horas nesta segunda-feira (4/10) (foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP)

O Facebook indicou na noite desta segunda-feira (4/10), em comunicado, que a interrupção das suas redes e serviços de mensagens foi provocada por uma "mudança de configuração defeituosa" em seus servidores, o que impediu os usuários de acessar às plataformas Instagram, WhatsApp ou Messenger por cerca de sete horas.





"Pessoas e empresas ao redor do mundo dependem de nós para se manterem conectados", observou a empresa, que até então se mantinha praticamente silenciosa sobre o ocorrido. "Apresentamos nossas desculpas aos que foram afetados", acrescentou o Facebook, referindo-se possivelmente a bilhões de pessoas no mundo, de acordo com vários especialistas em segurança cibernética.