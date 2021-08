Euro Truck: o jogo de caminhão que conquistou os gamers

O transporte rodoviário é responsável por 60% da circulação de produtos no Brasil. E por trás dos milhares de caminhões que cruzam o país todos os dias, se desenvolveu uma cultura de pessoas apaixonadas por caminhões. No mundo dos games, não é diferente. No Sabia Não, Uai! de hoje vamos falar do sucesso de “Euro Truck Simulator 2”. O transporte rodoviário é responsável por 60% da circulação de produtos no Brasil. E por trás dos milhares de caminhões que cruzam o país todos os dias, se desenvolveu uma cultura de pessoas apaixonadas por caminhões. No mundo dos games, não é diferente. Node hoje vamos falar do sucesso de “”.





Conversamos com o criador do EAA, Roberto Restanho, para conhecer a comunidade brasileira dentro do “Euro Truck Simulator 2”.





“Euro Truck Simulator 2” (ETS2) foi lançado em 2012 pela SCS Software, uma desenvolvedora da República Tcheca especializada em simuladores. Por quase uma década, entre 2002 e 2011, a empresa desenvolveu jogos para a série “18 Wheels of Steel”, que também buscava simular a direção de um caminhão.





Em “ETS2”, o jogador realiza entregas pela Europa. No começo com caminhões de empresas, mas depois comprando os próprios caminhões, reboques, garagens e montando a própria empresa, contratando outros motoristas.





Modificações feita pelos jogadores

Não há uma grande história ou grandes acontecimentos, mas isso não impediu que o jogo conquistasse milhões de jogadores, já sendo vendidas mais de 9 milhões de cópias. Um dos fatores que contribui para o sucesso do game é a possibilidade de criar “mods”, que são modificações no jogo criadas pelos próprios jogadores.





Os “mods” permitem acrescentar novos caminhões, reboques, pinturas, ferramentas e até cidades e rodovias. Um dos maiores mods é o EAA, criado pelo engenheiro mecânico Roberto Restanho, que acrescenta, em escala reduzida, mais de 850 cidades do Brasil e de outros países da América do Sul.









“Acho que estrategicamente a SCS acertou em cheio com a possibilidade que a comunidade tem de criar mods. O jogo por si talvez não fizesse tanto sucesso se não existissem pessoas criando conteúdos adicionais para o jogo e, obviamente, o fato da SCS permitir que isso aconteça. A partir do momento que a desenvolvedora cria uma estrutura que eu posso inserir uma modificação minha e ela funciona no jogo, isso torna o jogo muito mais vivo, torna o jogo muito mais dinâmico”, explica Restanho.





Lançamento do modo multiplayer

Devido ao sucesso de “Euro Truck Simulator 2” nos Estados Unidos, a SCS lançou em 2016 “American Truck Simulator”, jogo ambientado em solo americano. Ambos os jogos foram criados usando a mesma base, o que permite que algumas ferramentas sejam lançadas simultaneamente nos dois jogos. É o caso do modo multiplayer (ou multijogador), lançado pela SCS Software em julho deste ano.





No modo multiplayer, é possível até 8 jogadores se conectarem e dirigirem juntos pelas estradas. Segundo Restanho, o lançamento do modo multijogador é um pedido antigo dos fãs da série “Truck Simulator”.





“Atualmente, eu vejo um pouquinho de frustração na comunidade porque o modo multiplayer foi lançado com algumas restrições. Por exemplo, só é possível abrir um servidor para 8 jogadores, ainda não é possível utilizar mods junto com o multiplayer. Porém, eu já testei o modo Multiplayer, joguei com alguns amigos, e eu acho que vai ser um sucesso total e absoluto dentro da comunidade”.













Mesmo jogo, diferentes experiências

Apesar de ter “simulator” no nome, o ETS2 não exige que o jogador faça uma auto escola para conseguir se divertir. Há várias opções e ajustes que tornam o jogo acessível para quem nunca teve a experiência de uma direção real.





Para Restranho, a existência destes dois modos de jogo, o mais “arcade” e o mais “simulator”, foi um dos principais fatores para o sucesso do “ETS2”.