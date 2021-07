Justiça da Áustria condena Facebook em caso de acesso a dados

(foto: AFP / Chris DELMAS)

A Justiça austríaca condenou o Facebook por ter informado um de seus usuários apenas parcialmente sobre seus dados pessoais coletados sem seu- anunciou a organização não-governamental NOYB em um comunicado.Procurada pela reportagem, a rede social não quis comentar aA Suprema Corte da Austrália decidiu que Max Schrems, conhecido ativista da proteção de dados, não obteve, por parte do gigante digital, "todos os dados brutos ecruciais, como a base jurídica, por meio da qual seus dados foram processados", informou esta ONG com sede em Viena.A Justiça austríaca condenou o Facebook a pagar 500 euros (em torno de US$ 589) ao demandante. Também aceitou, pela primeira vez, consultar o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) sobre o respeito, por parte da rede social em questão, do marco jurídico europeu relacionado ao uso de dados dos clientes."É muito importante", disse Max Schrems à AFP, em alusão a este últimoSchrems lidera uma equipe de advogados. Sua ONG lançou uma série delegais para forçar as empresas digitais a respeitarem a privacidade de seus usuários.Fundada em 2018, a NOYB (acrônimo em inglês de "None of your business", ou "Não é da sua conta", em tradução livre) tem comoproteger a privacidade on-line frente aos Gafa - como são chamados Google, Amazon, Facebook e Apple.Max Schrems luta, há dez anos, contra as práticas destesdo Vale do Silício. Segundo o ativistas, estas empresas ignoram a legislação "de maneira deliberada", como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) europeu.