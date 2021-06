Aplicativo do Banco Bradesco está fora do ar nesta segunda (7/6)

Os clientes do Bancoiniciaram a semana com dificuldades de acesso àe serviços deda instituição. Nesta segunda-feira (7/6), quinto dia útil do mês, o sistema apresentou instabilidade e gerou insatisfação entre os usuários.

Clientes do Bradesco têm problemas para acessar o aplicativo do banco e o internet banking

Em decorrência do feriado de Corpus Christi, na semana passada, o quinto diade junho chegou nesta segunda e a preocupação com o salário e contas atrasadas fez com que os clientes reclamassem nas redes sociais, além de cobrarem posicionamento do banco.