Facebook se adapta para combater campanhas enganosas na internet

(foto: AFP / OLIVIER DOULIERY)

O Facebook anunciou nesta quarta-feira (26/5) quemais de 150 operações de manipulação da opinião pública desde 2017 e nomeou a Rússia como a maior fonte deste tipo deenganosa, que tem como objetivocertos usuários para obter ganhos políticos, ou financeiros.A rede social, que até 2016 não temia este tipo de, tornou-se uma máquina poderosa, com milhares de funcionários de segurança em busca deAs operações de comportamento enganoso(coordinated inauthentic behavior, CIB) se multiplicaram há cinco anos, quando uma campanha russa desenvolvida para manipular os eleitores americanos revelou o potencial da plataforma para atores sem escrúpulos.Desde então, este gigante dainvestiu muito em recursos humanos e sistemas automatizados. Também estabeleceu alianças com seus vizinhos californianos e as autoridades. Isso foi suficiente para obrigar os grupos responsáveis por essas operações a adaptarem suas táticas."Eles buscam permaneceraos radares", disse o diretor de regulamentos de segurança do Facebook, Nathaniel Gleicher, em coletiva de imprensa sobre um relatório apresentado por sua equipe nesta quarta-feira.Ao se tornarem mais discretos, os atorestambém possuem um impacto mais limitado.O Facebook destaca ainda que asdeconfundem os limites entre manipulação e liberdade de expressão."Ultrapassam os limites do comportamentoon-line", afirmou Gleicher.A rede social estima que os gruposnessas manobras continuarão aproveitando crises e momentos de incerteza, como a pandemia, ou as eleições, para ampliarem as divisões."Nós detectamos e eliminamosde influência que tentaram recrutar pessoas para publicar conteúdo falsamente autêntico, sem que essas pessoas soubessem", diz o relatório."Também vimos vozes genuínas, incluindo o ex-dos Estados Unidos, promovendo informação falsa amplificada por operações de vários países, como Rússia e Irã", completa o informe.A Rússia esteve por trás de 27 das 150 campanhas encontradas,em cerca de 50 países. O Irã ocupa o segundo lugar, com 23 operações.Os Estados Unidos são o país que mais serviu como alvo, seja por gruposfinanciados por Estados, por adeptos das teorias da conspiração, ou por líderes políticos