Whatsapp oferece opção 'acelerar' áudio

(foto: Pixabay) Whatsapp está disponível para uso: a opção “mudar” a velocidade dos áudios. Ou seja, agora as mensagens de voz podem ser reproduzidas de forma mais rápida nas conversas. Uma das atualizações mais esperadas pelos usuários doestá disponível para uso: a opção “” a velocidade dos áudios. Ou seja, agora as mensagens de voz podem ser reproduzidas de forma mais rápida nas conversas.





Com a atualização, você pode colocar os áudios na velocidade "1,5" ou "2" vezes maior do que o arquivo original.





Para obter o recurso, basta o usuário do Whatsapp atualizar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store. Logo depois, assim que uma mensagem de áudio for “tocada” no botão de “play”, a opção “1x” aparecerá, para demonstrar a velocidade original do arquivo, e pode ser mudada até “2x”.

A opção "acelerar" aparece no local da foto de quem enviou o áudio (foto: Reprodução)

Passo a passo para adquirir a opção “acelerar áudio” em seu Whatsapp



Entre na Apple Store, para smartphones com sistema iOs, ou na Play Store, caso seja sistema Android, e clique em "atualizar o aplicativo Whatsapp” Aguarde a atualização Abra o aplicativo Clique no símbolo do “play” em uma mensagem para reproduzi-la. Assim, no local da foto de perfil de quem enviou o áudio, aparecerá o símbolo “1x”, que demonstra a velocidade original do arquivo. Clique no “1x” para ir mudando a velocidade para “1,5x” e “2x” e teste a função em seu aparelho





*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira