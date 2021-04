Twitter fica fora do ar na noite desta sexta-feira (16/4)

Site ficou fora do ar por volta das 21h desta sexta-feira (foto: Reprodução de Internet)





O site “caiu”, na versão on-line e nos aplicativos, por volta das 21h, segundo o site Downdetector. Logo, a rede social voltou, para a felicidade de todos os "tuíteiros".













Com a volta da rede social, os usuários não perderam tempo e já criaram vários memes, que não “piadas” on-line, sobre a situação.

Veja os memes

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina

