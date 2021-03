WhatsApp clonado ou roubado? Veja como recuperar seu número rapidamente

Em caso de perda ou furto do aparelho, a sugestão é que o chip seja bloqueado para que não seja possível verificar a conta do Whatsapp no telefone (foto: Reprodução)



Manter dados pessoais seguros nas redes sociais é essencial para qualquer pessoa. No WhatsApp, as informações são protegidas por meio da criptografia, que armazena as mensagens no celular. Ela consiste em um processo automático de senhas especiais que só são desbloqueadas pelos usuários envolvidos nas conversas. Assim, se qualquer pessoa acessar sua conta em outro dispositivo, ela não terá acesso às mensagens.

Para recuperar a conta perdida ou roubada, é necessário entrar no WhatsApp com o número de telefone e verificar o usuário com uma chave de acesso com seis dígitos, recebida por SMS. Prontamente, a pessoa que estiver usando sua conta será desconectada.





Além disso, é possível que seja necessário comunicar um código de confirmação em duas etapas. Essa é uma ferramenta de segurança opcional registrada pelo usuário. Será necessário um prazo de sete dias para utilizar a conta sem esse recurso. De acordo com a Central de ajuda do WhatsApp, ainda que o código de confirmação em duas etapas seja perdido, quem estiver usando a conta será desconectado quando o código de seis dígitos for inserido.





Caso alguém tente registrar uma conta com seu número de telefone, o WhatsApp notificará. Avise seus contatos se suspeita que alguém esteja utilizando sua conta, pois é possível que a pessoa tente se passar por você nas conversas. A recomendação é que todos os outros aparelhos usados, como os computadores, sejam desconectados, para evitar que continuem utilizando o perfil.





Em caso de perda ou furto do aparelho, a sugestão é que o chip seja bloqueado para que não seja possível verificar a conta no telefone. O WhatsApp só permanece ativo com um número de telefone em um aparelho de cada vez. Pode-se utilizar um novo chip com o mesmo número para usar o aplicativo de mensagens em outro celular ou enviar um e-mail solicitando a desativação da conta.





Uma conta desativada não será apagada e os contatos ainda poderão enviar mensagens para o perfil, que permanecerão pendentes. A conta será excluída se não for reativada depois de 30 dias. As conversas anteriores e pendentes permanecerão se o WhatsApp for reativado.