Tecnologia 5G deve chegar às capitais brasileiras em julho de 2022

Edital para licitação da nova tecnologia agora será apreciado pelo TCU (foto: Reprodução/PixaBay) 5G deve chegar às capitais brasileiras em julho de 2022. Isso porque o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) fechou nesta sexta-feira (26/02) o entendimento sobre as regras e obrigações para o edital de licitação da tecnologia no Brasil. deve chegar às capitais brasileiras em julho de 2022. Isso porque o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações () fechou nesta sexta-feira (26/02) o entendimento sobre as regras e obrigações para oda tecnologia no Brasil.









Os pontos que devem ser obedecidos pelas operadoras foram apresentados pelo ministro; pelo presidente da Anatel, Leonardo de Morais; e pelo relator do 5G, Carlos Baigorri, durante coletiva de imprensa na sede da agência.





O texto foi aprovado na noite de quinta-feira e será encaminhado para apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU).





"O 5G vem não só para os brasileiros, mas também para as indústrias, o que vai dar um salto de qualidade gigantesco. Não é só aumento de 100 vezes de velocidade, mas aumento na cadeia produtiva. O 5G vai fazer com que as empresas consigam um crescimento significativo desde a produção até os pontos de venda", explicou Faria.



Análise pelo TCU





Agora o documento segue para o Tribunal de Contas da União (TCU), que tem até 150 dias para analisar o edital, mas o prazo deve ser reduzido.



A estimativa dada pelo ministro é de que a análise leve até 60 dias para que, então, a Anatel possa publicar o edital do leilão.