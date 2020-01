Maior chuva de estrelas cadentes do ano acontece nesta sexta-feira

(foto: Perseidas/Reprodução) primeira sexta-feira do ano (03). O céu vai se iluminar até a madrugada de sábado (04). Na chuva de meteoros quadrântidas poderão ser vistas de 40 até 150 estrelas por hora, a maioria às 2h da manhã. A primeira chuva de estrelas cadentes será nestaseaté a madrugada de sábado (04). Na chuva de meteoros quadrântidas poderão ser vistas depor hora, a maioria às









Esse tipo de fenômeno ocorre todos os anos no início de janeiro, quando as partículas restantes de cometas e pedaços quebrados de asteróides vêm ao redor do Sol e emitem uma trilha poeirenta para a Terra passar.





Janeiro é o mês das constelações de verão. Orion e Cão Maior brilham absolutos durante quase toda a noite, enquanto ao Sul destacam-se Canopus, que é a segunda estrela mais brilhante do céu e, a alfa do Rio Eerídano conhecida como Achernar. Esta é a melhor época do ano para tentar avistar as Nuvens de Magalhães, galáxias satélites da Via Láctea.





Como observar:





De acordo com a Nasa “a maioria das chuvas de meteoros tem um pico de dois dias, o que torna muito mais possível avistar meteoros. O pico das Quadrântidas, por outro lado, é muito mais curto — apenas algumas horas”.





Diante disso para ver a chuva de estrelas cadentes é preciso ir ao um local isolado e pouca poluição luminosa. A Nasa indica que é preciso se deitar e olhar para direção nordeste.



“Em menos de 30 minutos no escuro, seus olhos se adaptaram e você começará a ver meteoros. O show vai durar até o amanhecer’, afirma a Nasa.

*Estagiária sob supervisão