Vingadoras comemoram o tri

Jogadoras do Galo levantam a taça e vibram com o tricampeonato mineiro no gramado do Mineirão (foto: Bruno Souza/Atlético)

Izabela Baeta





As Vingadoras são tricampeãs mineiras! O Atlético empatou com o Cruzeiro no tempo regulamentar por 1 a 1, pela final do Campeonato Mineiro Feminino, ontem, e levantou a taça. O título foi decidido nos pênaltis e a equipe alvinegra bateu as Cabulosas por 4 a 1. Mesmo em minoria, a torcida atleticana fez a festa nas arquibancadas. Nath Fabem abriu o placar para o Atlético e Mari Pires empatou para o Cruzeiro.





A partida começou quente, com um perigoso chute de fora da área. As Cabulosas pressionaram e Vanessinha, atacante e vice-artilheira da competição, chegou bem pela esquerda e finalizou duas vezes ao gol. A equipe cruzeirense apostava mais nos chutes de média e longa distância.





O Atlético criou pouco nos primeiros 15 minutos. No entanto, o setor defensivo estava compacto. Karol Arcanjo, zagueira das Vingadoras, era a principal responsável por interceptar as tentativas de cruzamentos das atacantes cruzeirenses.





Aos 29min, o Cruzeiro teve a sua melhor chance no jogo. Mari Pires chutou rasteiro dentro da área e exigiu que Nicole praticasse boa defesa. A arqueira do Galo deixou a bola escapar e, após confusão na pequena área, a zaga atleticana evitou o gol.





Aos 38min, mais uma vez as Cabulosas quase abriram o placar. Korina cabeceou para o gol e Karol Arcanjo tirou em cima da linha, também de cabeça.





De fora da área, Marília arriscou rasteiro e viu a bola sair pela linha de fundo. O Cruzeiro tinha o domínio da bola e também das chances.

O Galo não conseguiu criar boas jogadas de ataque e apostava em finalizações de fora da área. Nenhuma levou perigo para Taty Amaro, goleira cruzeirense.





Mais equilíbrio

A segunda etapa começou mais equilibrada. As equipes brigavam pela posse de bola e tentavam iniciar as jogadas pelos corredores.





O Atlético teve uma boa chance aos 12min, por meio de uma cabeçada de dentro da área, bem defendida por Taty Amaro.





Pelas Cabulosas, logo depois, Mariana Santos fez boa jogada pela direita e avançou em profundidade. No entanto, não havia ninguém do Cruzeiro para finalizar dentro da área.





Aos 23min, Katielle, do Galo, acertou bom cruzamento para pequena área. A bola passou de raspão pelas atacantes, que não conseguiram finalizar.





A Raposa chegou a colocar a bola na rede, aos 35min. Vanessinha finalizou bem, sem chances para a goleira do Galo. No entanto, a atacante estava em posição irregular.





A torcida alvinegra vibrou já na reta final da partida. Jayanne, pela direita, cruzou na área e Nath Fabem, bem posicionada, chutou e abriu o placar para as Vingadoras.





No apagar das luzes, quando tudo parecia encaminhar para a vitória e o título do Atlético, o Cruzeiro empatou, aos 45 minutos. Após cruzamento na área, a bola rebateu nas atacantes cruzeirenses e sobrou para Mari Pires, que finalizou forte e empatou.





Nos acréscimos, os times tentaram desempatar a partida, mas sem sucesso, e a decisão foi para a disputa de pênaltis. E brilhou a estrela da goleira atleticana Nicole, com duas grandes defesas. Luana, Katielle, Nath Fabem e Jayanne converteram as cobranças para o Atlético. No final, 4 a 1 para as Vingadoras.





“Estar neste palco que é o Mineirão já é indescritível. O Campeonato Mineiro é muito importante, pela rivalidade, e estou muito feliz. O Galo merece estar sempre no topo”, afirmou a goleira.





FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 1 ATLÉTICO

Nos pênaltis: Atlético 4 x 1 Cruzeiro

Cruzeiro: Taty Amaro, Janaína (Robinha), Ambrózio, Gabi Arcanjo; Korina, Rafa Andrade, Mari Pires, Rita Bove (Karen), Vanessinha, Marília (Tipa) e Mariana Santos.

Técnico: Felipe Freitas

Atlético: Nicole, Leidiane, Karol Arcanjo, Cotrim (Rafaela); Katielle, Karol Bermúdez, Dayana, Luciana Gómez (Luana Rodrigues); Cuesta (Jayanne), Iara (Nath Fabem) e Soraya

Técnica: Lindsay Camila

Final do Campeonato Mineiro Feminino

Estádio: Mineirão

Gols: Nath Fabem e Mari Pires

Árbitro: Francielly Fernanda Lima de Castro

Auxiliares: Helen Aparecida Gonçalves Silva Araujo e Érica Mara da Silva

Cartão amarelo: Cuesta e Nath Fabem

Público: 7.829

Renda: R$ 51.298,00