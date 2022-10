Coelho mais próximo da Libertadores

Juninho fez o primeiro gol do América na vitória inédita sobre o Fluminense no Maracanã e correu para festejar com Everaldo e Luan Patrick (foto: Marina Almeida/América)



Samuel Resende e Túlio Kaizer



O América colou de vez no G-6 do Campeonato Brasileiro. Ontem, o Coelho venceu o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e deu mais um passo na luta por vaga na Copa Libertadores de 2023. Os gols foram marcados por Juninho, logo aos 4min de jogo, e Matheusinho, aos 34min. O time mineiro dominou a partida no primeiro tempo e, apesar da queda de rendimento no segundo, conseguiu segurar os donos da casa e bateu o Tricolor Carioca no Maracanã pela primeira vez na história.





Com a vitória, o time comandado por Vagner Mancini chegou aos 45 pontos – marca considerada 'mágica' para a permanência na Série A. Além disso, ficou a apenas três pontos do Athletico-PR, primeiro time do G-6. Já a equipe de Fernando Diniz perdeu duas posições e caiu para o quinto lugar, com 51 pontos. O próximo compromisso do América na competição será contra o Fortaleza, sábado (15/10), às 20h30, no Independência. No domingo, às 19h, o Fluminense visitará o Avaí na Ressacada, em Florianópolis-SC.





OS GOLS O América começou a partida exercendo uma marcação alta na saída de bola do Fluminense. Aos 20 segundos, Everaldo quase marcou ao aproveitar passe errado de Manoel, mas Fábio fez boa defesa. Com muito ímpeto, o time mineiro chegou novamente aos 4min, e dessa vez para balançar as redes. Marlon deu bom passe para Felipe Azevedo na ponta esquerda, o atacante cruzou no meio da área, Juninho recebeu, virou e finalizou no canto para abrir o placar: 1 a 0.





Ao contrário da maioria das partidas, o América teve maior posse de bola nos primeiros 10 minutos. Vale destacar também a utilização de Luan Patrick na lateral-direita. Zagueiro de origem, ele foi improvisado no lugar de Patric. Em jogadas pelas laterais, o América quase marcou novamente com Henrique Almeida e Felipe Azevedo em sequência. O Fluminense chegou a balançar a rede aos 20min, com Cano, mas a arbitragem assinalou impedimento do argentino.

O Fluminense começou a dominar as ações, mas foi o Coelho quem ofereceu perigo, novamente com Henrique Almeida, que cabeceou por cima do gol. Pouco depois, o atacante tentou um voleio e exigiu mais uma defesa de Fábio.





No escanteio, Everaldo recebeu passe curto, tentou o chute, mas a bola para na zaga e sobrou para Matheusinho, de esquerda, finalizar forte e fazer o segundo do América: 2 a 0. No fim do primeiro tempo, os donos da casa controlaram a partida, mas não conseguiram furar a defesa americana.





PRESSÃO Com a torcida impaciente no Maracanã e a má atuação do time no primeiro tempo, Fernando Diniz promoveu três alterações no intervalo, com as entradas de Calegari, Nathan e Willian, nos lugares de Manoel, Caio Paulista e Matheus Martins, respectivamente.





As trocas funcionaram e a equipe carioca dominou os primeiros minutos da segunda etapa. Cano e Nathan, com bons chutes, e Martinelli de cabeça, quase diminuíram o placar. Já o América tentava explorar os contra-ataques, mas foi em jogada construída que quase marcou com Azevedo.





Pouco depois, Cano exigiu boa defesa de Cavichioli em chute da pequena área. Em contra-ataque, Everaldo saiu cara a cara com Fábio, mas finalizou para fora e perdeu ótima chance. No fim, a partida se concentrou no meio de campo e nenhuma das equipes oferecia muito perigo no campo de ataque. O Fluminense controlou as ações, mas apenas rondou a área americana. Placar final: 2 a 0 para o Coelho.









Empate amargo no Mineirão





O Atlético não conseguiu chegar à terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Na noite de ontem, o Galo ficou no empate por 0 a 0 com o Ceará, no Mineirão, e desperdiçou a chance de subir uma posição na classificação. O resultado foi ruim para as duas equipes.





O Atlético ficou a maior parte do jogo no campo de ataque. As melhores chances foram no primeiro tempo, enquanto na etapa final o time teve dificuldades para furar o sistema defensivo do Ceará. Com o empate, o Galo chegou aos 47 pontos e não conseguiu ultrapassar o Athletico-PR, que foi derrotado pelo Corinthians na rodada. O Galo segue em sétimo na classificação. Já o Ceará perdeu uma posição e caiu para o 16º lugar, um acima da zona de rebaixamento.





O Atlético volta a campo no próximo sábado. O Alvinegro visita o Flamengo, às 20h30, no Maracanã. Já o Ceará joga no domingo, no Castelão, contra o Cuiabá, às 16h.





O JOGO O Atlético entrou em campo com várias mudanças em relação ao time que venceu o Santos. Saíram Rafael (suspenso), Hulk (dores na panturrilha esquerda), Pavón e Ademir (opção técnica). Cuca mudou o esquema, deixou o time com dois homens de frente e escalou Nacho Fernández, aumentando o número de jogadores no meio-campo.O Atlético foi dominante no primeiro tempo. Logo aos 3min, Rodrigo Guarizo Ferreira, árbitro de vídeo, chamou Flávio Rodrigues de Souza, dono do apito, para avaliar um possível pênalti após toque no braço de Bruno Pacheco. O lance não foi marcado.

O Galo criou boas chances no primeiro tempo. Zaracho parou em grande defesa de João Ricardo. Sasha finalizou com perigo. Nacho acertou a trave. Mas a rede não balançou. O Ceará pouco foi ao ataque. Na melhor chance, Nino recebeu em profundidade, mas Rafael saiu bem do gol.





Aos 32min, um susto. Após chute forte de Dodô, Richard Coelho caiu desacordado no gramado. Ele foi retirado de ambulância do Mineirão, mas já estava consciente. No fim do primeiro tempo, o Galo seguiu em cima, pressionando, mas não conseguiu balançar as redes.





O segundo tempo seguiu o mesmo modelo do primeiro. O Atlético pressionando no campo de ataque, enquanto o Ceará se fechava e buscava o contra-ataque. O time visitante, no entanto, teve boas chances com Jô, mas também não conseguiu balançar as redes. O Galo lutou, tentou muito, criou oportunidades, mas parou no bom sistema defensivo do Ceará. No fim, empate sem gols no Mineirão, resultado ruim para as duas equipes no Campeonato Brasileiro.