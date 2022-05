Rafael Cabral supera série invicta de Dida

Mesmo com poucos meses de clube, o goleiro Rafael Cabral conseguiu um grande feito, ao atingir sete partidas sem sofrer gols em 2022 (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Zaga desfalcada contra Operário-PR

O goleiro Rafael Cabral atingiu uma marca expressiva no Cruzeiro com a vitória por 1 a 0 diante do Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma-SC, pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao atingir sete jogos sem sofrer gols nesta temporada, o goleiro superou a série invicta de Dida na meta cruzeirense, em 1997.O último gol sofrido pelo arqueiro celeste aconteceu em 23 de abril, no empate por 1 a 1 com o Tombense, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Zona da Mata mineira, pela terceira rodada da Série B. Desde então, ele passou ileso em seis jogos pela Série B e um pela Copa do Brasil.Como não levou gol novamente, Rafael Cabral superou Dida. Em 1997, o então goleiro cruzeirense ficou seis partidas sem sofrer gols em cinco duelos pelo Brasileirão e um pela extinta Supercopa dos Campeões da Libertadores. Cabral já havia feito história no último domingo, ao terminar a partida contra o Sampaio Corrêa (2 a 0), no Mineirão, em Belo Horizonte, sem ser vazado.O desempenho alcançado por Rafael Cabral é relevante, não só pela sequência de jogos sem levar gols, mas também por superar grandes ídolos do gol cruzeirense. Além de Dida, que defendeu o clube de 1994 a 1998, totalizando 304 partidas, Cabral supera também o goleiro Fábio. O atual goleiro do Fluminense é o jogador que mais vezes vestiu a camisa da Raposa, 976 partidas. Fábio conseguiu duas séries invictas de cinco jogos: em 2012 e 2019.A defesa do Cruzeiro terá desfalques na partida diante do Operário-PR, na próxima sexta-feira, às 21h30, em Ponta Grossa-PR. Geovane Jesus e Lucas Oliveira receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 contra o Criciúma e cumprirão suspensão diante do Operário-PR. Oliveira foi punido pela arbitragem logo aos 9min do primeiro tempo por fazer falta em Marquinhos Gabriel e evitar ataque do Criciúma. Ele havia sido advertido nas vitórias diante de Brusque e Náutico. Já Geovane levou amarelo por ter parado um contra-ataque adversário.Na vitória contra o Criciúma, a zaga celeste já foi modificada por conta da ausência do titular Zé Ivaldo, suspenso. Em seu lugar atuou Geovane Jesus, que formou trio com Oliveira e Eduardo Brock. Diante do Operário-PR, Paulo Pezzolano deverá escalar a zaga com Brock, Zé Ivaldo e Pedrão ou Rômulo. Há, ainda, a possibilidade de o treinador modificar o sistema e atuar com dois zagueiros.