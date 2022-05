Em jogo, tabu que já dura desde 2016

Mancini diz que tem estratégia para levar o Coelho finalmente a vencer o rival, o que não ocorre há seis anos (foto: RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS)





A rivalidade entre América e Atlético ganhou novas proporções em 2022. Se, até aqui, o clássico era vivido em níveis estadual e nacional, nesta temporada os clubes elevaram a disputa para o continente ao caírem no mesmo grupo da Libertadores. Nos duelos desta semana, além de todo o histórico do confronto, será colocado à prova um grande tabu dos últimos seis anos.





A última vitória do Coelho sobre o Galo foi conquistada no dia 1º de maio de 2016, no primeiro jogo das finais do Campeonato Mineiro daquele ano. De lá para cá, foram disputados 20 clássicos – 13 jogos pelo Estadual, seis pelo Brasileiro e um pela atual edição da Libertadores, com 14 vitórias alvinegras e seis empates.





Amanhã, no Independência, além de tentar quebrar o incômodo jejum, o alviverde precisa urgentemente da vitória para se manter vivo na briga pela classificação às oitavas de final. O time tem apenas 1 ponto e está na última colocação do Grupo D, liderado por Independiente del Valle, com 5 pontos, seguido pelo Atlético, com a mesma pontuação, porém atrás nos critérios de desempate, e o Tolima em terceiro, com 4 pontos.





Para o técnico Vágner Mancini, somente por vestir a camisa do América os atletas já devem estar motivados a enfrentar um rival em um duelo tão expressivo. "Motivação, só o cara estando no América, disputando Libertadores, Série A do Brasileiro, Copa do Brasil, já é motivação suficiente para entrar em campo contra todos os adversários", comentou o treinador, lembrando que o Coelho também já deve ter sustentado tabus contra o rival.





"Isso é fruto de história, assim como o América deve ter ficado, ao logo de seus 110 anos, muito tempo sem perder do Atlético também. Os tabus estão para comprovar que a história é entre dois times grandes que fazem grandes duelos", apontou.





MOTIVAÇÃO





Mancini ainda disse que espera ter toda a motivação e estratégia necessárias para levar o grupo a duas vitórias nos dois confrontos (o de amanhã, e o de sábado, pelo Brasileirão, com mando alvinegro), visando a uma sequência crucial de uma temporada tão importante para o América.





"Sinceramente, aguardo e espero que o América seja competente o suficiente para fazer dois grandes jogos e, se possível, vencer os dois. A gente sabe a dificuldade que é ir para o campo enfrentar clássico, um na Libertadores e outro no Brasileiro. Do lado de cá, pode ter certeza que estamos totalmente motivados para que tudo saia da maneira como a gente quer", complementou.





Jejum alviverde





14

vitórias alvinegras





6

empates