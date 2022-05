Real levanta a taça, com brilho de brasileiros

Jogadores do time merengue festejam o 35º título do Espanhol com goleada sobre o Espanyol por 4 a 0 (foto: GABRIEL BOUYS/AFP)





O Real Madrid conquistou pela 35ª vez o Campeonato Espanhol ao golear o Espanyol, no Santiago Bernabéu, por 4 a 0. O lateral-esquerdo brasileiro Marcelo, que deixou a reserva para ontem virar capitão do time, superou hoje lendas do clube como Pago Gento e se tornou o jogador com mais títulos com a camisa do clube (24).





Sem vários de seus principais jogadores, que foram poupados para o jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões da Europa, na quarta-feira, contra o Manchester City, o time merengue não teve problemas para vencer o Espanyol jogando em casa.





Os gols da vitória foram marcados pelo brasileiro Rodrygo (dois), Asensio e Benzema. Os 80 mil torcedores que lotaram o Santiago Bernabéu puderam comemorar o título nas arquibancadas e a festa continuou na Praça de Cibeles, no Centro da capital espanhola.





Por sua vez, os jogadores receberam o troféu já pensando no confronto com o Manchester City pela Champions. "Ganhar a Liga é especial, mas ganhar com a nossa torcida... Fizemos um partidaço, o ambiente foi espetacular e esperamos repeti-lo na quarta-feira", declarou o croata Modric.





Com o título, o italiano Carlo Ancelotti se tornou o primeiro treinador a ser campeão das cinco principais ligas europeias (Inglaterra, Espanha, França, Itália e Alemanha).





"É a primeira vez que conquisto um título no Bernabéu e o ambiente é mesmo especial. Minhas lágrimas são genéticas. Meu pai também se comovia facilmente, o meu avô também... estou feliz", disse Ancelotti.





Também ontem, o Valencia empatou com o lanterna, Levante, em 1 a 1. Já o Alavés venceu o Villareal por 2 a 1 e respira um pouco na luta contra o rebaixamento, embora sua situação ainda seja muito delicada, com quatro pontos abaixo do Cádiz, primeiro time fora da zona da degola.





INGLÊS





Pelo Campeonato Inglês, o Manchester City goleou o Leeds United fora de casa por 4 a 0 e manteve a liderança. Os Citizens começaram a partida dominando, mas esbarravam na marcação forte do adversário. O primeiro gol saiu de bola parada, em cobrança de falta na área que Rodri aproveitou para abrir o placar.





No segundo tempo, o domínio do City foi mais amplo e Nathan Aké, Gabriel Jesus e Fernandinho fecharam a goleada. Com a vitória, o Manchester City recuperou a liderança da Premier League com um ponto à frente do Liverpool, que mais cedo havia vencido o Newcastle por 1 a 0, no primeiro jogo do dia.





Em meio aos duelos pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa contra o Villareal, a missão dos Reds não foi das mais fáceis. O técnico Jürgen Klopp usou uma formação mista. O gol saiu aos 19min, em boa trama ofensiva que terminou com Keïta driblando o goleiro e tocando para as redes.