Atlético oficializa venda de Savarino

Atacante venezuelano retorna ao time que defendeu até 2020, quando chegou ao alvinegro mineiro onde disputou 99 jogos e fez 21 gols (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)



O Atlético oficializou na noite de ontem a venda do atacante Jefferson Savarino, de 25 anos, ao Real Salt Lake da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos. O clube negociou 40% dos direitos econômicos do venezuelano por US$ 2.5 milhões (R$ 12,4 milhões). O Galo manterá 20% do atleta e ainda poderá faturar em futura negociação. Os outros 40% dos direitos já pertenciam ao Real Salt Lake, que passa a deter 80%. Savarino chegou ao Atlético em 2020, comprado por US$ 2 milhões (cerca de R$ 8,6 milhões na cotação da época) junto ao próprio Real Salt Lake.

O Atlético oficializou na noite de ontem a venda do atacante Jefferson Savarino, de 25 anos, ao Real Salt Lake da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos. O clube negociou 40% dos direitos econômicos do venezuelano por US$ 2.5 milhões (R$ 12,4 milhões). O Galo manterá 20% do atleta e ainda poderá faturar em futura negociação. Os outros 40% dos direitos já pertenciam ao Real Salt Lake, que passa a deter 80%. Savarino chegou ao Atlético em 2020, comprado por US$ 2 milhões (cerca de R$ 8,6 milhões na cotação da época) junto ao próprio Real Salt Lake.

A saída de Savarino foi bem-vista pelo Atlético por dois motivos: reforçar o caixa com venda de reservas (como ocorreu com Dylan recentemente, por exemplo) e reduzir o número de estrangeiros no elenco. O argentino Cristian Pavón tem pré-contrato com o Galo assinado e deve chegar ao clube para o segundo semestre. Pavón chegará ao Atlético para ocupar a mesma função de Savarino.





Em dois anos, Savarino fez 99 jogos com a camisa do Atlético, com 21 gols marcados e 19 assistências, totalizando 40 participações diretas. Ele conquistou seis títulos no clube: Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021), Supercopa do Brasil (2022) e três Mineiros (2020, 2021 e 2022).





Meta de vendas Com a conclusão da negociação de Savarino, o Alvinegro fica perto de bater a meta de R$ 140 milhões em venda de atletas na temporada 2022. Desta forma, o clube espera conseguir segurar os principais jogadores para o restante do ano em busca de novas conquistas. Ao vender Savarino, o Galo chega à marca de R$ 91,4 milhões com transferências: Empréstimos de Vitor Mendes, Nathan, Alan Franco e Hyoran - R$ 3 milhões; Marquinhos (R$ 9,8 milhões em venda para o Ferencvárosi, da Hungria); Junior Alonso (R$ 46 milhões em venda para o Krasnodar, da Rússia); Dylan (R$ 18,7 milhões em venda para o New England Revolution, dos Estados Unidos. Valor pode subir em R$ 2,3 milhões caso metas sejam batidas; e agora Savarino (R$ 12,4 milhões em venda de 40% dos direitos para o Real Salt Lake, dos Estados Unidos)





Outro jogador que está próximo de ser negociado é Savinho. O garoto foi comprado pelo Grupo City e vai deixar o Galo no fim do primeiro semestre. A negociação do jovem vai render cerca de R$ 32,5 milhões ao clube mineiro. As duas transações ajudarão o Atlético a ficar perto da meta traçada para 2022.





Na noite de quinta-feira, durante evento de lançamento do livro de Hulk, o diretor de futebol Rodrigo Caetano destacou a necessidade de o Atlético fazer caixa para equacionar suas dívidas e ter meios de manter o seu elenco forte para o restante do ano. “Hoje, realmente, esse número a ser batido é quase uma necessidade urgente. E se conseguirmos isso, será em apenas quatro meses. Então isso, de certa forma, em tese, dá uma tranquilidade para a janela do meio do ano. Nós gostaríamos que não fosse essa a realidade (precisar vender Savarino). Se tivéssemos condições de manter o atual elenco com naturalidade e até mesmo agregar valor. Mas não é isso que o Galo atravessa”, explicou o executivo.



Para retomar

a liderança





O Atlético está invicto há 17 jogos na temporada. No entanto, o time vem de dois empates após terminar o primeiro tempo vencendo. Hoje, a partir das 18h30, no estádio Serrinha, em Goiânia, o Galo visita o Goiás para encerrar a série de tropeços e retomar a liderança do Campeonato Brasileiro.





Os últimos dois jogos do Galo foram contra Coritiba, pelo Brasileirão (abriu 2 a 0 e levou o empate no Independência) e Independiente del Valle, do Equador, pela Copa Libertadores (terminou o primeiro tempo vencendo por 1 a 0 e acabou sofrendo o empate). Os dois resultados levantaram questionamentos do torcedor atleticano, que vem reclamando bastante dos erros cometidos pela equipe e da queda de rendimento durante as partidas.





“A gente sabe que nos 90 minutos é difícil ser intenso, mas trabalhamos para nos manter o maior tempo possível de intensidade”, declarou o goleiro Everson sobre os gols sofridos durante o segundo tempo. Mas, uma vitória hoje pode mudar o rumo da conversa. Caso vença o Goiás, o Atlético vai retomar a liderança – pelo menos provisoriamente. Atual vice-líder, o Galo está atrás do Santos pelo saldo de gols. A equipe paulista jogará apenas na segunda-feira, fora de casa, em clássico com o São Paulo.





Atlético O Atlético terá quatro desfalques para o jogo contra o Goiás. Allan foi apenas poupado pelo Alvinegro por desgaste físico e não deve ser problema para o jogo contra o América, terça-feira, pela Copa Libertadores. Keno se recupera de cirurgia no olho, enquanto Dodô está em recuperação de lesão grave no joelho.





O caso mais específico é do atacante Savarino. O jogador está sendo negociado pelo Galo com o Real Salt Lake, dos Estados Unidos. O Galo vai vender 40% dos direitos econômicos do venezuelano por 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões).





Alguns outros atletas podem ser poupados em função da sequência de jogos. Como o técnico Turco Mohamed tem feito rodízio no elenco, algumas peças consideradas titulares (Mariano, Nacho e Zaracho) devem ficar no banco de reservas diante do Goiás.





Goiás O Goiás não terá o seu principal jogador na temporada. O atacante Vinícius, autor de quatro gols e nove assistências em 2022, está fora por lesão muscular na coxa esquerda. Outro desfalque é o jovem Luiz Filipe, emprestado pelo Atlético, que sofreu grave lesão no joelho e só deve voltar aos gramados em 2023.