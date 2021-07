Agora é pra valer

Complexo do Estádio Olímpico de Tóquio, onde a pira será acesa na sexta-feira: até lá, agenda esportiva terá provas de remo, tiro, tiro com arco, futebol e hipismo (foto: Behrouz MEHRI/AFP)





Tóquio – A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio será na sexta-feira, mas as competições já começam hoje. A três dias da festa, o estádio de beisebol Fukushima Azuma vai receber a primeira disputa do evento: a partida de softbol entre o anfitrião, Japão, e a Austrália, às 21h (de Brasília). É a reestreia da modalidade, que ficou fora das edições de Londres (2012) e Rio de Janeiro (2016).





É tradição que alguns esportes comecem antes do início oficial da Olimpíada. Em alguns casos, isso ocorre em razão do prazo necessário para que a competição seja finalizada. Futebol, remo, tiro, tiro com arco e hipismo terão compromissos prévios à cerimônia, marcada para sexta-feira, às 8h, no Estádio Olímpico.





Assim como o softbol, o futebol começa na próxima madrugada. Às 4h30 de amanhã, Grã-Bretanha e Chile se enfrentam pelo torneio feminino, no Sapporo Dome. A Seleção Brasileira, de Marta e companhia, estreia contra a China, a partir das 5h, no Estádio Miyagi.





O futebol masculino do Brasil também joga antes da abertura. Na quinta-feira, às 8h30, a equipe inicia no Estádio Internacional de Yokohama a busca pelo bicampeonato olímpico contra a Alemanha – adversária na final de cinco anos atrás.





Ao todo, o calendário prevê 47 eventos antes de a chama olímpica ser oficialmente acesa. Serão 14 partidas de futebol e seis de softbol, além de 22 disputas do remo, duas do tiro, duas do tiro com arco e uma do hipismo.