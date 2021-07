Força no pedal

(foto: Jonne Roriz/COB - 28/7/19 )



Em sua sétima Olimpíada, a belo-horizontina Jaqueline Mourão (foto) aposta na maturidade para lutar por medalha no ciclismo mountain bike. Aos 45 anos, ela tem disputa marcada para a próximo terça-feira. Além de seis participações olímpicas (Atenas'2004, Turim'2006, Pequim'2008, Vancouver'2010, Sochi'2014 e PyeongChang'2018), ela é dona de vários títulos de campeã brasileira, sul-americana e pan-americana e uma das melhores atletas de esqui XC na América do Sul.





COVID atinge 58





Os organizadores dos Jogos Olímpicos já lidam com 58 casos positivos de COVID-19 entre os participantes do evento, sendo quatro atletas. O caso mais recente foi de uma ginasta da equipe dos Estados Unidos em Inzai, a leste da capital japonesa, onde o time se prepara para competir. Trata-se de uma adolescente, cuja identidade não foi revelada. Antes dela, o jogador de vôlei de praia Ondrej Perusic, da República Tcheca, também testou positivo, assim como dois jogadores de futebol da África do Sul.