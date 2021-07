Após desencantar no Cruzeiro, Moreno busca gol de número 200 na carreira

Marcelo Moreno busca o gol de número 200 da carreira (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) estrangeiro do Cruzeiro, com 51 gols em 132 jogos, ao marcar duas vezes no empate por 3 a 3 com o Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Por causa da grande atuação, o camisa 9 ganhou pontos com o técnico Mozart Santos para ser titular no duelo contra o Avaí, às 16h30 deste sábado, no Mineirão, pela 12ª rodada da Série B. O boliviano Marcelo Moreno alcançou o status de maior artilheirodo Cruzeiro, com 51 gols em 132 jogos, ao marcar duas vezes no empate por 3 a 3 com o Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Por causa da grande, o camisa 9 ganhou pontos com o técnico Mozart Santos para ser titular no duelo contra o Avaí, às 16h30 deste sábado, no Mineirão, pela 12ª rodada da Série B.





Cruzeiro: faixas de protesto pedem a renúncia do presidente do clube goleadores celestes, Moreno está em contagem regressiva para alcançar o 200º tento em 17 anos como profissional. Além da Raposa, o atacante vestiu as camisas de Oriente Petrolero da Bolívia, Vitória, Shakhtar Donetsk da Ucrânia, Wigan da Inglaterra, Werder Bremen da Alemanha, Grêmio, Flamengo e os chineses Changchun Yatai, Wuhan Zall e Shijiazhuang Ever Bright. Empatado com Nillo (51 gols em 77 partidas) no 43º lugar no ranking doscelestes, Moreno está em contagem regressiva para alcançar o 200º tento em 17 anos como profissional. Além da Raposa, o atacante vestiu as camisas de Oriente Petrolero da Bolívia, Vitória, Shakhtar Donetsk da Ucrânia, Wigan da Inglaterra, Werder Bremen da Alemanha, Grêmio, Flamengo e os chineses Changchun Yatai, Wuhan Zall e Shijiazhuang Ever Bright.





Aos 34 anos recém-completados, Marcelo disputou mais de 550 jogos e contabilizou 194 gols. O Cruzeiro é o clube pelo qual o veterano mais balançou a rede. No Wuhan Zall, ele alcançou a melhor média - 25 gols em 34 apresentações (0,73). Já pela Seleção da Bolívia, tornou-se o melhor marcador, com 25 gols em 84 partidas, e é recordista nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, com 6 gols em 5 jogos.





Os números da terceira passagem de Marcelo Moreno pelo Cruzeiro ainda estão bastante aquém do esperado pelos torcedores - 6 gols em 39 partidas. Contudo, o "Flecheiro" ganhou confiança após "desencantar" em cima do Botafogo e conta com o apoio de Mozart para voltar a ser o artilheiro que caiu nas graças dos aficionados em temporadas anteriores - 21 gols em 36 jogos em 2007/2008; e 24 gols em 57 jogos em 2014.





"O jogador se sente confiante quando o treinador te passa essa confiança e você se sente bem, com vontade de querer ajudar. Isso foi determinante para eu voltar bem da Copa América e das Eliminatórias", disse Moreno, em entrevista à TV Globo. "Com essa confiança eu acho que só tenho a melhorar. Consegui entrar e contribuir com o time, o que é importantíssimo para um atacante", complementou.





O faro de gol de Marcelo Moreno será fundamental para ajudar o Cruzeiro a sair da parte de baixo da classificação da Série B. Em 11 confrontos, a equipe somou apenas 11 pontos - 33,33% de aproveitamento -, com duas vitórias, cinco empates, quatro derrotas, 16 gols marcados e 19 sofridos. O último triunfo celeste foi diante do Vasco, por 2 a 1, no Mineirão, pela sexta rodada, no dia 24 de junho.





Números de Marcelo Moreno





Cruzeiro - 51 gols em 132 jogos





Wuhan Zall - 25 gols em 34 jogos





Grêmio - 25 gols em 67 jogos





Seleção da Bolívia - 25 gols em 84 jogos





Changchun Yatai - 22 gols em 53 jogos





Vitória - 18 gols em 64 jogos





Shakhtar Donetsk - 11 gols em 46 jogos





Shijiazhuang Ever Bright - 8 gols em 13 jogos





Flamengo - 4 gols em 20 jogos





Werder Bremen - 3 gols em 13 jogos





Oriente Petrolero - 2 gols em 20 jogos





Wigan - nenhum gol em 12 jogos





Total - 194 gols em 558 jogos