Sob olhar do novo técnico, América visita o Palmeiras por primeira vitória

Auxiliar Cauan de Almeida comanda o time sob os olhares de Vagner Mancini, novo técnico do clube (foto: Marina Almeida/América ) América em mais uma disputa para se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Depois de quatro rodadas - com três derrotas e um empate - e sendo o único time que ainda não marcou gols na competição, o Coelho tenta deixar para trás a má fase e, com novo técnico na arquibancada, dá largada na busca por correção de rota em duelo contra o Palmeiras, às 11h deste domingo, no Allianz Parque. Mais um ano na elite do futebol nacional e já com dificuldades desde o começo. Assim se dá o início de trajetória doem mais uma disputa para se manter na primeira divisão do. Depois de quatro rodadas - com três derrotas e um empate - e sendo o único time que ainda não marcou gols na competição, o Coelho tenta deixar para trás a má fase e, com novo técnico na arquibancada, dá largada na busca por correção de rota em duelo contra o, às 11h deste domingo, no Allianz Parque.





Depois que Lisca deixou o clube, no início da semana, a diretoria americana se mobilizou para encontrar um substituto que soubesse do riscado. O escolhido foi Vagner Mancini. Na temporada passada o treinador teve ótima passagem pelo Atlético-GO, conseguindo assegurar a permanência dos goianos na Série A e quase levando o clube à disputa da Copa Sul-Americana. Ficou na 13ª colocação, a um ponto do Corinthians, último a conquistar vaga.





O fato novo pode mexer com o vestiário americano. Tanto é que, ainda que o auxiliar Cauan de Almeida esteja à frente do time no banco de reservas do Allianz Parque, os jogadores terão suas atuações observadas de perto pelo novo comandante. Mancini estará presente no estádio palmeirense para assistir ao jogo dos camarotes. Ele já vai ser apresentado ao elenco e iniciará sua direção na terça-feira, quando o América inicia preparação para sequência do torneio.





Para enfrentar o Palmeiras, Cauan de Almeida terá um desfalque em relação ao time que empatou com o Cuiabá. O volante Juninho Valoura foi atingido no rosto durante o confronto e precisou passar por cirurgia no olho esquerdo. Além dessa mudança 'forçada' - Sabino deve entrar na vaga no meio-campo -, o auxiliar pode também alterar o goleiro para a partida. Depois de testar positivo para Covid-19, Airton está novamente disponível e pode entrar no lugar de Jori.





Assim, a formação do Coelho deve ter Airton (Jori); Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson Jesus e João Paulo; Sabino, Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Ademir e Rodolfo.





Palmeiras em busca de embalo





Com sete pontos - duas vitórias, um empate e uma derrota - e na 6ª colocação, o Palmeiras busca mais um triunfo para encostar de vez no G4 e alcançar uma marca significativa. Caso vença, o clube terá campanha melhor (após cinco rodadas) que nos anos de 2016 e 2018, que terminaram com o título nacional.









No entanto, o técnico Abel Ferreira tem desfalque certo do zagueiro Luan. O defensor deixou a partida contra o Juventude ainda na primeira etapa devido a um edema na panturrilha direita e faz tratamento da lesão. Já o atacante Gabriel Veron e o meio-campista Danilo ainda trabalham na transição para voltar a ser opções.





A provável escalação do time é com: Jailson; Marcos Rocha, Kuscevic, Renan, Victor Luis; Felipe Melo, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Deyverson (Luiz Adriano).





PALMEIRAS x AMÉRICA





Palmeiras

Jailson; Marcos Rocha, Kuscevic, Renan, Victor Luis; Felipe Melo, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Deyverson (Luiz Adriano)

Técnico: Abel Ferreira





América

Airton (Jori); Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson Jesus e João Paulo; Sabino, Juninho e Alê;Felipe Azevedo, Ademir e Rodolfo

Técnico: Cauan de Almeida





Motivo: 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data e horário: domingo, 20 de junho de 2021, às 11h

Local: Allianz Parque, em São Paulo





Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes - GO (CBF)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva - GO (FIFA) e Leone Carvalho Rocha - GO (CBF)



VAR: Ciro Chaban Junqueira - DF (CBF)



Transmissão: Premiere