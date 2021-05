Agora é outro patamar

Grupo do Atlético, comandado por Cuca, será colocado mais à prova em desafios contra equipes de maior poder de fogo (foto: Pedro Souza/Atlético - 16/3/21)







Nada como um título, premiação do trabalho, comemorar. Mas os voos que o Atlético pretende alçar nesta temporada passam bem longe e com grau de dificuldade infinitamente superior do que a faixa de campeão mineiro no peito, que já é passado. Com Copa Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro pela frente, o nível de cobrança e exigência assume outro patamar, e o grupo e o técnico Cuca terão que provar que o investimento feito trará o resultado aguardado: mais títulos, com peso muito maior.





Amanhã, o Galo foca novamente a competição continental: a partir das 21h30, no Mineirão, enfrenta o Deportivo La Guaira-VEN, pela última rodada do Grupo H. Já garantido nas oitavas de final, o alvinegro busca a vitória para assegurar a liderança geral da Libertadores.





No domingo, a concentração já estará no Fortaleza, às 16h, no Gigante da Pampulha, na estreia no Brasileiro. E, em 2 de junho (quarta-feira), o jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil, às 19h, contra o Remo, em Belém. O confronto de volta é dia 10, no mesmo horário, no Mineirão.





Essas competições, sim, são os títulos mais desejados pela torcida. A taça do Campeonato Mineiro, que coroou o time de melhor campanha, dono do melhor ataque e da melhor defesa, não mais importa, diante da volatilidade do futebol. Interessa o que o grupo vai entregar de agora para frente.





O atacante Hulk não se abala: “Tenho certeza de que este ano vai ser especial. Vamos conquistar ainda mais títulos para, com fé em Deus, comemorar com a nossa torcida”. Nacho Fernández, outra estrela do time e esperança do torcedor, também demonstra confiança: “Aos poucos, vamos nos fortalecendo e encontrando o melhor jogo. Tomara que seja o primeiro de muitos títulos”.





Para o lateral Guga, o Atlético tem um “grupo extremamente qualificado e muito vitorioso”. “Tenho certeza que vamos brigar por muito mais neste ano”. Tchê Tchê aposta alto: “Espero conseguir mais títulos neste ano. Temos um grupo muito bom.”





O discurso, pelo menos, casa perfeitamente com os anseios da torcida, que espera vê-lo em prática com a bola rolando.





CHEGADAS E PARTIDAS

Neste grupo já tão qualificado é possível que ocorram ajustes, que peças ainda possam chegar como outras se despedir. O futuro do ídolo Diego Tardelli continua incerto, mesmo que ele tenha ficado no banco na final do Estadual. O experiente atacante não entrou em campo, mas comemorou mais um título: aos 36 anos, chegou ao quarto troféu do Mineiro (2010, 2013, 2020 e 2021). Seu contrato se encerra no dia 31.





O técnico Cuca, o diretor Rodrigo Caetano e outros integrantes do departamento de futebol do Atlético devem se reunir depois do jogo de amanhã para mais uma avaliação do grupo. A maior preocupação é com os desfalques gerados por convocações por seleções.





O técnico Eduardo Berizzo, da Seleção Paraguaia, confirmou o zagueiro Junior Alonso na lista de 21 convocados para os jogos contra Uruguai (3 de junho) e Brasil (dia 8), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Assim, Alonso fica fora do duelo de ida com o Remo, pela Copa do Brasil, e também não enfrenta o Sport, dia 6, pela segunda rodada do Brasileiro, no Recife.





No mesmo período, o Atlético não terá o lateral-esquerdo Arana, convocado pelo técnico André Jardine para a Seleção Olímpica Brasileira. Arana participará dos últimos testes da equipe antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E a lista não para por aí, ainda tem possíveis desfalques com o volante Alan Franco (Equador) e os atacantes Savarino (Venezuela) e Vargas (Chile), sempre figurando no grupo de suas respectivas seleções.





ATLETICANA ...

Galinho

Ontem, a equipe Sub-20 do Atlético goleou o Guarani por 6 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, no campo 5 da Cidade do Galo. Os gols foram de Yago, Victor Michell, Ruan Nascimento, Kaian Ferreira e Gabriel Oliveira (2). Com a vitória, o alvinegro lidera o Grupo A, com seis pontos em duas partidas – venceu o Araguari na estreia por 1 a 0. Na próxima rodada, o adversário será o Figueirense, sábado, dia 29, às 11h, em São João del-Rei. O alvinegro é o atual campeão estadual, tendo conquistado a competição em 2019. No ano passado, em razão da pandemia da COVID-19, não houve torneio.