América e Patrocinense buscam reabilitação nesta quinta-feira

(foto: Mourão Panda/América )



Com objetivos bem diferentes, América e Patrocinense se enfrentam nesta quinta-feira (8/4), às 17h30, no Independência. Ambos buscam a reabilitação. A partida pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro será no Independência. O Coelho, no alto da tabela, colocará à prova o fato de seguir invicto contra o adversário em cinco confrontos desde o inaugural, em 1994. Os visitantes brigam no pelotão intermediário.

Todos os duelos foram pelo Estadual, com quatro vitórias do alviverde e um empate. Nesses jogos, a equipe da capital marcou nove gols e sofreu apenas três. No último encontro, pelo Mineiro de 2020, vitória americana. Com o gol marcado por Léo Passos, o time da capital garantiu a primeira vaga à semifinal da competição com duas rodadas de antecedência.





O América, vice-líder, vem de derrota por 3 a 1 para o Atlético. Com 15 pontos, busca o triunfo para seguir 'na cola' do líder e rival alvinegro, além de se aproximar da garantia matemática para estar nas semifinais. Por sua vez, o Patrocinense, 9° colocado com 8 pontos, almeja não quebrar o tabu como assegurar os três pontos para se distanciar definitivamente da zona de rebaixamento e 'ainda sonhar com o G-4. O time de Patrocínio vem de revés por 1 a 0 para o Uberlândia.