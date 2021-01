Com Fábio expulso, Cruzeiro segura o Náutico e empata jogo pela Série B

Com um a menos durante a maior parte do jogo, time celeste não mostrou força ofensiva para balançar a rede no Independência (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)





Em jogo para cumprir tabela, o Cruzeiro empatou com o Náutico por 0 a 0 ontem, no Independência, pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time celeste atuou com um jogador a menos desde os 9min do primeiro tempo, quando o goleiro Fábio foi expulso por colocar a mão na bola fora da área. O resultado em si pouco muda a situação da Raposa, agora na 12ª colocação, sem chances de acesso ou risco de rebaixamento para a Série C. Já o Náutico garantiu sua permanência na Segunda Divisão.





Na última rodada, a equipe mineira vai até Curitiba para visitar o Paraná, em duelo marcado para as 21h30 de sexta-feira. Além de Fábio, o técnico Luiz Felipe Scolari não vai poder escalar o zagueiro Ramon e o atacante Airton, que levaram o terceiro amarelo. Por outro lado, o volante Filipe Machado, que ontem cumpriu suspensão automática, deve recuperar a vaga de titular.





O treinador elogiou seus jogadores pela atuação diante do Náutico, exaltando o posicionamento e o vigor físico para compensar a inferioridade numérica desde os primeiros minutos de partida. “Fiquei feliz com o desempenho dos meus jogadores. Parte física, parte técnica, posicionamento. Estou contente com o jogo de hoje (ontem). Com todos os jogos que fizemos. Fizemos bons jogos e outros não bons, mas temos que saber relevar até onde poderíamos chegar mesmo”, disse.





Ele voltou a fazer mistério sobre seu futuro. Questionado se há alguma definição ou mesmo alguma reunião marcada com a direção do Cruzeiro, o treinador disse que não há nada para dizer neste momento: “Não dá (para falar sobre o futuro). É um assunto que resolvo com o presidente. Quando eu entender que seja o local e o horário necessário. Quando tiver algo, comunico a vocês. Se teve reunião, se não teve. Não tenho nada para comunicar definitivamente”.





Em entrevista na sexta-feira, Felipão já havia afirmado que avaliará outros convites para tomar a decisão sobre a sequência de sua carreira. “Vou pensar numa situação se saio ou se fico, dependendo de uma ou outra situação de convite, porque o primeiro trabalho, o trabalho que foi idealizado por mim e pelo Cruzeiro, foi que, nesses três meses, saíssemos da dificuldade maior, para uma dificuldade média, e aí tanto o Cruzeiro como eu seguiríamos suas vidas”, complementou.





Apesar do discurso do treinador, o projeto inicial não era esse. Em outubro de 2020, quando foi anunciado pelo Cruzeiro, ele e o presidente Sérgio Santos Rodrigues apareceram em um vídeo, gravado em Porto Alegre, dizendo que o projeto era de longo prazo. Nesses três meses, no entanto, a relação se desgastou por promessas não cumpridas.





Em 15 de dezembro, o jornal El Mercúrio, do Chile, apontou que Felipão estava cotado para assumir a Seleção Chilena – ocuparia a vaga deixada por Reinaldo Rueda, que acertou transferência para a Colômbia.





AVALIÇÃO Um dos líderes do atual grupo do Cruzeiro, o zagueiro Manoel deu sua opinião sobre a formação da equipe para o restante do ano. Ele espera pela chegada de jogadores experientes para a disputa, mais uma vez, da Segunda Divisão: “A gente achou que seria muito fácil subir, mas sabemos que a Série B é muito difícil. Para esta próxima temporada, a gente precisa de jogadores experientes para poder ajudar a equipe, que está basicamente montada. Temos que tentar também que todos permaneçam, para que o grupo fique mais forte”.