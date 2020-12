Agora no Atlético, Vargas voltará ao Mineirão, onde viveu eliminação

Vargas vibrou muito com o golaço marcado no Mineirão (foto: AFP) sofreu um pênalti, que não foi marcado, e deu passe de calcanhar para o gol de empate, marcado por Guilherme Arana. Após o excelente cartão de visitas, foi afastado em função do teste positivo para coronavírus. Agora, finalmente, poderá voltar ao Mineirão, estádio onde coleciona golaço, assistência e eliminação traumática. A estreia do atacante Eduardo Vargas pelo Atlético empolgou os torcedores. Na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, eleum pênalti, que não foi marcado, e deu passe de calcanhar para o gol de empate, marcado por Guilherme Arana. Após o excelente cartão de visitas, foi afastado em função do teste positivo para coronavírus. Agora, finalmente, poderá voltar ao Mineirão, estádio onde coleciona golaço, assistência e eliminação









Vargas voltou ao Mineirão pouco depois de um ano. Desta vez, foi pelas oitavas de final da Copa do Mundo, de novo contra a Seleção Brasileira. O time comandado por Felipão abriu o placar com Thiago Silva. Pouco depois, Vargas aproveitou erro de Hulk e encontrou Alexis Sánchez livre para empatar a partida (veja vídeo no fim).





No entanto, esse jogo foi traumático. Vargas foi substituído aos 11 minutos da etapa final. Do banco, viu Pinilla acertar o travessão no minuto final da prorrogação. Depois, a Seleção Chilena foi eliminada nos pênaltis, para tristeza do atacante.





Agora, o momento é outro. Vargas deve ser utilizado por Jorge Sampaoli (que foi seu técnico na Seleção Chilena) na partida contra o Internacional, domingo, às 18h15. O confronto direto no Gigante da Pampulha pode manter o Galo na liderança do Campeonato Brasileiro.