Cruzeiro pede para que torcedores não se aglomerem em recepção antes do jogo contra Figueirense

Cruzeiro alerta para risco de propagação da COVID-19 (foto: Vinnicius Silva / Cruzeiro) marcada para ocorrer antes da partida contra o Figueirense, na sexta-feira (20), no Mineirão. O Cruzeiro divulgou uma nota na qual pede para que os torcedores não se aglomerem em recepção ao elenco que estápara ocorrer antes da partida contra o Figueirense, na sexta-feira (20), no Mineirão.









O Cruzeiro alertou para o risco de propagação da COVID-19.





"Ciente da importância de a torcida estar ao lado do Clube, mas sabendo também do momento difícil que toda a sociedade atravessa com a pandemia de COVID-19, o Cruzeiro pede aos seus fiéis escudeiros que não se aglomerem no entorno do estádio. As taxas de transmissão da doença estão subindo, segundo dados da Prefeitura de Belo Horizonte, e o momento exige cuidado e atenção de todos", escreveu o clube, em nota.





Até esta quarta-feira, morreram 167.497 pessoas vítimas do novo coronavírus no Brasil.





A torcida tenta apoiar os jogadores em um dos momentos mais difíceis da história do clube. Com 24 pontos, a Raposa está na 15ª posição da Série B e tenta dar uma arrancada final em busca de uma vaga na elite do futebol brasileiro em 2021.





Nota divulgada pelo Cruzeiro





Dono da maior e mais apaixonada torcida de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube sempre pôde contar com a força dos milhões de cruzeirenses. Pessoas que possuem o privilégio de carregar o sangue azul nas veias e exibem com muito orgulho as cinco estrelas no peito. E a Nação Azul quer mostrar, mais uma vez, que está junto da Raposa em qualquer situação. Prova disso é a recepção ao time que está sendo preparada por torcedores para a próxima sexta-feira, 20 de novembro, nos arredores do Mineirão, antes do jogo contra o Figueirense.





As medidas de prevenção ao novo coronavírus foram destacadas em reunião realizada nessa terça-feira, que contou com a participação de representantes da FMF, PMMG, Mineirão e o Cruzeiro. O Clube e os demais presentes foram alertados sobre as normas vigentes a fim de se evitar a propagação da COVID-19, conforme Decreto nº 17.328 da PBH, que trata sobre a proibição da realização de eventos que gerem aglomeração de pessoas.





É importante que a torcida entenda a importância de não fazer isso, para que não haja prejuízos ao Clube, proibição de jogos na capital, além dos torcedores ficarem expostos a uma possível infecção por COVID-19.





Por isso, torcedor, fique em casa! Demonstre seu amor pelo Cruzeiro torcendo com segurança e contribuindo com o Clube Celeste!