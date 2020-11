À espera de novos testes de COVID-19, Atlético terá reforços para próximo jogo

Quando voltam? Entenda o cronograma do Atlético para quem está com COVID-19

Cruzeiro enfrenta Figueirense e busca vitória para se distanciar do Z4 da Série B

Dia da Consciência Negra: juntos, Atlético e Cruzeiro têm nove pretos em cargos de gestão; não há diretor negro no América

Apesar de jovem, elenco do América tem campeões da Copa do Brasil e atletas rodados em semifinais

Cruzeiro pede para que torcedores não se aglomerem em recepção antes do jogo contra Figueirense

Regra da Fifa e política do Santos emperram acerto de Daniel Guedes com Goiás; jogador deve voltar ao Cruzeiro

América recebe o Internacional e busca chegar às semifinais da Copa do Brasil pela primeira vez

Sem Sampaoli, Atlético recebe o Furacão e tenta abrir vantagem na liderança do Brasileiro

João Paulo projeta duelo difícil contra Internacional pela Copa do Brasil, mas garante que América 'está pronto'

Guilherme Arana vai jogar pelo Atlético contra o Athletico-PR, no Mineirão

Negociação com América-RN esfria, e Zé Eduardo deve voltar ao Cruzeiro; entenda

