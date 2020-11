Coelho jogará pelo empate para chegar às semifinais

Jogadores do América comemoram vitória sobre o Inter no Beira-Rio (foto: Estevão Germano / América)





A campanha do América na Copa do Brasil continua irretocável. Depois de eliminar o Corinthians, com direito à sua primeira vitória contra o Timão em São Paulo, o Coelho fez 1 a 0 sobre o Internacional nessa quarta (11), no Beira-Rio, no duelo de ida das quartas de final da competição mata-mata. Agora, jogará pelo empate na quarta-feira, no Independência, para ir às semifinais. Se chegar à próxima fase, o que seria inédito para o clube, receberá mais R$ 7 milhões (já embolsou R$ 10,6 milhões).

Antes, porém, se concentra no confronto com o Cuiabá, sábado, às 21h30, em Cuiabá, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os times têm 36 pontos, mas o Coelho leva vantagem no saldo de gols – oito a seis.





O time do Mato Grosso também atuou ontem pela Copa do Brasil, mas teve resultado negativo. Perdeu para o Grêmio por 2 a 1 em casa. Para completar, ficou sem o técnico Marcelo Chamusca, que se transferiu para o Fortaleza.





“A gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas, felizmente, conseguimos construir uma pequena vantagem, que vamos levar para Belo Horizonte. Mas não tem nada ganho”, afirmou o atacante Rodolfo, que abriu o placar aos 12min, completando de cabeça cruzamento da direita de Diego Ferreira.





À frente no placar, o jogo ficou à feição do time mineiro. Porém, até pela postura mais ofensiva dos gaúchos, precisou se resguardar um pouco mais. Quando conseguiu encaixar o contra-ataque, aos 38min, os visitantes quase ampliaram. Geovane avançou, invadiu a área e tentou cruzar, facilitando o corte da zaga. Na sequência, o próprio camisa 11 pegou o rebote, sendo abafado.





Logo no início do segundo tempo, o Inter teve boa chance com Peglow, mas ele desperdiçou ao chutar por cima. E aos 4min, o Coelho roubou bola no ataque e só não marcou porque Marcelo Lomba desviou chute de Ademir. Rodolfo tentou aproveitar o rebote de cabeça e Zé Gabriel conseguiu evitar, com a bola ainda batendo na trave. Os donos da casa pressionaram, contundo, sem eficiência.





OUTROS JOGOS

Visitante que também se deu bem foi o São Paulo, que atrapalhou a estreia do técnico Rogério Ceni no Flamengo, no Maracanã. Brenner marcou duas vezes para o time paulista, enquanto Gabriel fez para os cariocas, que chegaram a 12 gols sofridos nos últimos quatro gols.





Mais cedo, o Palmeiras precisou de cinco minutos para fazer 3 a 0 no Ceará. Aos 34min do primeiro tempo, Gustavo Scarpa abriu o placar, com Raphael Veiga ampliando três minutos depois, e Gabriel Veron fechando o placar aos 39min. Deste confronto sai o adversário do América ou do Inter.





FICHA TÉCNICA

Internacional 0 x 1 América

Internacional: Marcelo Lomba; Heitor (Nonato 26 do 2º), Zé Gabriel, Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso (Yuri Alberto 32 do 2º), Edenilson, Patrick (Peglow 25 do 1º, depois D’Alessandro 26 do 2º) e Marcos Guilherme; Thiago Galhardo e Abel Hernández

Técnico: Abel Braga

América: Matheus Cavichiolli; Diego Ferreira, Messias, Anderson Jesus e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Ademir (Neto Berola, 47 do 2º), Geovane (Calyson 29 do 2º) e Felipe Azevedo (Marcelo Toscano 29 do 2º); Rodolfo (Vitão 24 do 2º)

Técnico: Lisca

Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Estádio: Beira-Rio

Gol: Rodolfo 12 do 1º

Árbitro: Caio Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Márcio dos Santos e Vinícius Melo de Lima (RN)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Cartão amarelo: Geovane, Zé Gabriel e Ademir