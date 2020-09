LeBron James: a 10ª final de NBA do Rei reinventado

LeBron vai em busca do seu quarto título da NBA (foto: Mike Ehrmann/Getty Images/AFP)







Dezessete temporadas na NBA e 10 finais, com três troféus de campeão e sendo o melhor jogador de todas essas vencidas. Esse é o tamanho do ala (ou armador, em certos momentos) LeBron James, que, aos 35 anos e na segunda temporada no Los Angeles Lakers, se reinventa e lidera a equipe para a decisão da principal liga de basquete do mundo, sendo a 10ª da carreira do “Rei” e a 32ª da franquia na história.

Nos playoffs deste ano, LeBron tem médias de 26,7 pontos, 8,9 assistências e 10,3 rebotes por partida. Eleito o segundo melhor jogador da temporada 2019/2020 da NBA, o camisa 23 do Lakers chega a mais uma final na carreira após bater o Denver Nuggets nas finais da Conferência Oeste por 4 a 1 na série e se reinventando, já que venceu pela primeira vez o prêmio de líder de assistências da liga.

LeBron James chegou à primeira decisão da NBA em 2007, pelo Cleveland Cavaliers, franquia que o draftou em 2003. Mesmo ainda jovem, com 22 anos, James liderou a equipe durante toda temporada, mas foi batido pelo forte San Antonio Spurs de Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginóbili por 4 a 0. Após três temporadas sem chegar às finais, o aspirante a “Rei” rumou para o Miami Heat, em 2010, para compor um trio com Dwyane Wade e Chris Bosh, movimento que indignou torcedores do Cleveland.

Depois de derrota para o Dallas Mavericks, de Dirk Nowitzki, na temporada de estreia, o então camisa 6 do Heat, e já com status de “Rei” e melhor jogador da NBA, conquistou seu primeiro título em 2012, ao vencer o Oklahoma City Thunder, de Kevin Durant. Nos dois anos seguintes, uma vitória e uma derrota, ambas diante do San Antonio Spurs, com o mesmo núcleo de 2007, mas acrescido de Kawhi Leonard.

Em 2014, LeBron retornou ao Cleveland depois da saída polêmica para o Miami com a promessa de conquistar um título pela franquia que o escolheu em 2003. Junto de outros jogadores importantes, como Kyrie Irving e Kevin Love, o “Rei” chegou à sua quinta final consecutiva, mas perdeu para o Golden State Warriors, de Stephen Curry e Klay Thompson. Em 2016, a redenção: o camisa 23 do Cavaliers conseguiu uma virada épica nas finais com sua equipe e cumpriu a promessa ao vencer o Warriors por 4 a 3, após derrota parcial de 3 a 1 na série, algo ainda inédito na história da liga.

Nos próximos dois anos, ainda no Cavaliers, duas frustrações diante do mesmo Golden State Warriors nas finais, agora reforçado de Durant, oponente que havia derrotado em 2012. Em 2018, LeBron deixou novamente Cleveland para fazer parte do Lakers, ao assinar contrato válido até julho de 2022. A primeira temporada, ainda de reconhecimento da franquia e de adaptação, foi marcada por algo raro em sua carreira: uma lesão na virilha, que o impediu de atuar da metade até o fim da temporada. A equipe sucumbiu junto do astro, não chegou nem aos playoffs da NBA e foi remodelada para 2019/2020.

A reformulação começou com outra estrela, que forma a “dupla dinâmica” com LeBron no atual Lakers: o pivô Anthony Davis, de 27 anos. Em sua primeira temporada na equipe, o “monocelha” elevou o nível do time e se coloca como o novo parceiro ideal do “Rei”, com médias de 28,8 pontos, 3,6 assistências e 9,3 rebotes por partida nos mata-matas. Tanto LeBron quanto Davis foram eleitos para o quinteto ideal da NBA neste ano.

O elenco é composto por outros atletas experientes, selecionados com o aval de LeBron, como o armador Rajon Rondo, o ala-armador Danny Green, o ala-pivô Markieff Morris e os pivôs Dwight Howard e JaVale McGee, e alguns mais jovens e selecionados no Draft nos últimos anos, como o ala-armador Alex Caruso e o ala Kyle Kuzma. O Lakers é comandado pelo técnico Frank Vogel, que em sua primeira temporada com o amarelo e dourado viu a equipe fazer a melhor campanha da Conferência Oeste, com 52 vitórias e 19 derrotas, e chegar à final da liga.





Finais As finais da NBA, também em série de melhor de sete jogos, começam na quarta-feira (ou sexta-feira), às 22h (de Brasília). O Lakers enfrenta o Heat (ou Boston Celtics) para tentar se igualar ao Celtics com 17 títulos da liga, maior marca entre as 30 franquias. Na TV brasileira, os jogos da decisão serão transmitidos ao vivo pela Band e pela ESPN.

LeBron em 2019/2020





Temporada regular*

Jogos: 67 disputados (71 possíveis)

Minutos: 34,6

Pontos: 25,3

Rebotes: 7,8

Assistências: 10,2





Playoffs*

Jogos: 15 disputados (15 possíveis)

Minutos: 35

Pontos: 26,7

Rebotes: 10,3

Assistências: 8,9

Prêmios de LeBron James na NBA