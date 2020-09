Galo defende a liderança do Brasileiro contra o Grêmio

Destaque do Galo na última rodada, com três gols sobre o xará goianiense, Keno vem sendo trunfo para furar defesas adversárias (foto: Pedro Souza Agência Galo )

Com 100% de aproveitamento em casa no Campeonato Brasileiro, o cenário é muito otimista para que o Atlético possa conquistar mais três pontos e manter a liderança, alcançada na última rodada. Os mineiros enfrentarão o Grêmio hoje, às 21h, no Mineirão, dispostos a repetir o futebol ofensivo mostrado na virada sobre o Atlético-GO por 4 a 3, em Goiânia, na partida anterior, com três gols do atacante Keno. Os gaúchos vêm sem quatro titulares.

Mesmo sem a torcida, o fator casa pode ser decisivo para o Galo se manter na dianteira. Até o fim do turno, a equipe fará seis partidas como mandante, podendo abrir vantagem sobre os concorrentes. Além do Grêmio e do Athletico (compromisso adiado pela sexta rodada), os jogos em Belo Horizonte serão contra Vasco, Goiás, Fluminense e Sport. O duelo com o Furacão ainda será remarcado pela CBF, dependendo da coincidência de datas dos dois clubes.

“O fator casa nos ajuda, até pela confiança. Estamos tendo uma sequência de vitórias, o que nos dá confiança. Mesmo não contando com os torcedores, e sabemos da grandeza deles, mas estamos fazendo nosso trabalho. Eles estão fazendo o papel deles de casa. Esperamos que amanhã (hoje) não seja diferente”, avalia o lateral-direito Mariano, que luta com Guga pela vaga de titular.

Do atual grupo, Mariano é um dos poucos que já conheciam o estilo de trabalho de Jorge Sampaoli – mais recentemente, o clube contratou o goleiro Everson e o atacante Eduardo Sasha, vice-campeões brasileiros com o treinador no Santos no ano passado. O lateral sabe que a ofensividade é um dos atributos que poderão manter o Galo na dianteira: “Convivi com ele um ano no Sevilla. E ele mostra um estilo de trabalho intenso, em que você tem de estar bem fisicamente, e ele sempre muda algumas peças. É difícil falar quem são os titulares do treinador. Conheço o estilo dele e estou preparado para quando a chance aparecer”.

O jogador diz que o maior perigo do adversário nesta noite virá das pontas: “Eles contam com jogadores rápidos que jogam pelo lado do campo, é por onde saem muitos contra-ataques. O Grêmio perdeu o Everton, mas repôs com outras peças. Trabalhamos, durante esta semana, observando não só estas jogadas mas o time deles em geral”.

Ele entende que os desfalques não diminuirão a capacidade do time gaúcho: “Independentemente de quem vai jogar no time deles, sabemos que não será jogo fácil. Eles têm um estilo de jogo de gostar de ficar com a bola, contam com jogadores velozes e chegarão com confiança após vencer um rival. Mas eles também podem ter certeza de que vão enfrentar um time preparado e muito concentrado”.

Com relação à formação que joga hoje, a dúvida é quanto à presença do capitão, Réver, que fraturou o nariz contra o Atlético-GO, mas treinou com o grupo durante a semana. Caso o experiente atleta esteja à disposição, Sampaoli poderá escolher pelo esquema com três zagueiros, usado em alguns jogos no Brasileiro.

O ADVERSÁRIO

Patinando

O Grêmio chega ao duelo com o Atlético animado pela vitória sobre o Internacional por 1 a 0, no Beira-Rio, pela fase de grupos da Copa Libertadores. No entanto, a situação dos gaúchos no Brasileiro não é das melhores. Com apenas 43% de aproveitamento, o time de Renato Gaúcho tenta pontuar em Belo Horizonte para se distanciar da zona dos quatro últimos. Por causa da maratona de jogos, o treinador abriu mão de quatro titulares para o duelo no Mineirão: o goleiro Vanderlei, o zagueiro Kannemann e os atacantes Alisson e Diego Souza nem viajaram com a delegação. As ausências abrem espaço para a utilização do armador Robinho (ex-Cruzeiro) e do jovem Isaque no setor ofensivo.

Atlético x Grêmio

Atlético

Everson; Guga (Mariano), Réver (Igor Rabello), Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan, Alan Franco (Nathan), Savarino e Keno; Eduardo Sasha

Técnico: Jorge Sampaoli

Grêmio

Paulo Victor; Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Darlan e Matheus Henrique; Robinho, Pepê e Isaque

Técnico: Renato Gaúcho

12ª rodada do Campeonato Brasileiro

Estádio: Mineirão

Horário: 21h

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Danilo Ricardo Manis (SP) e Vinícius Melo de Lima (RN)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

TV: Pay-per-view