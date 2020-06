Romero mais distante

Raposa tinha esperança de repatriar o meio-campista, mas admite não ter dinheiro para investir numa possível compra de direitos (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press %u2013 20/3/18 ) O modelo de negociação proposto pelo Independiente está inviabilizando a possibilidade de retorno do volante Lucas Romero ao Cruzeiro. O clube de Avellaneda, província de Buenos Aires, descartou empréstimo e exigia recuperar o valor investido pelo meio-campista quando ele deixou a Raposa.





A volta era uma das apostas da diretoria para fortalecer a equipe rumo à Série B do Campeonato Brasileiro. O Independiente comprou 100% dos direitos econômicos de Romero em julho de 2019 por quase US$ 5 milhões (R$ 19,8 milhões). Na época, o clube celeste ficou com US$ 2,2 milhões (R$ 8,8 milhões), além do abatimento de dívida de US$ 750 mil pela aquisição de Matías Pisano, em janeiro de 2016. Outros US$ 2 milhões foram pagos ao Vélez Sarsfield.





Na quinta-feira, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, havia confirmado a oferta por Romero, mas sem dar detalhes se seria empréstimo ou definitivo. Segundo ele, o desejo do jogador teria peso importante no desfecho da negociação. E a torcida foi convocada a criar uma campanha nas redes sociais.





“Existe uma proposta feita. Dependemos dele. A gente sabe a situação do Cruzeiro. Temos que ter austeridade. Ter uma gestão pé no chão. A proposta está feita, realmente. Estamos dependendo dele, da situação dele no clube dele”, declarou Rodrigues.





Vinculado ao Rojo até junho de 2023, Romero recebeu boas recomendações do então técnico Sebastián Beccacece, mas ainda não correspondeu às expectativas. Contando Copa Sul-Americana, Campeonato Argentino, Copa da Superliga e Copa Argentina, ele disputou 23 jogos.





Em entrevista na sexta-feira ao canal TyC Sports, o vice-presidente do Independiente, Pablo Moyano, disse que o agora treinador Lucas Pusineri já observa eventuais substitutos de atletas que vierem a ser negociados, já que o clube vive grande dificuldade financeira. O dirigente não citou o nome de Lucas Romero.





“À instituição não chegou nenhuma oferta para nenhum jogador, se for conveniente para o clube ou jogador, será analisado e certamente levado adiante. Avaliando a possibilidade de ofertas chegarem, Pusineri já tem duas ou três alternativas para as posições”.





IDENTIDADE

Pelo Cruzeiro, ao qual chegou em fevereiro de 2016, Romero jogou 152 vezes, marcou três gols e ganhou quatro títulos: duas Copas do Brasil (2017 e 2018) e dois estaduais (2018 e 2019). Versátil, atua tanto no meio-campo quanto na lateral direita. Sua volta, portanto, daria alternativa em duas posições ao técnico Enderson Moreira. Além disso, ele tem forte identidade com a torcida celeste.