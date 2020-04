Entre o medo e a vontade de jogar

No momento em que surge no horizonte a possibilidade de retomar os treinos, após a suspensão forçada pela COVID-19, os jogadores de futebol na Espanha vivem entre o medo da doença e a vontade de voltar a jogar. A Liga espanhola prevê uma retomada em fases, que incluem a frequente realização de testes de detecção do novo coronavírus em jogadores e comissões técnicas dos clubes.





Os testes devem começar em 28 de abril e serão repetidos a cada três ou quatro dias quando recomeçarem os treinos – possivelmente em 4 de maio. “O cenário que temos é poder começar o campeonato em 28-29 de maio, 6-7 de junho ou 28 de julho”, afirmou o presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, que estimou em 1 bilhão de euros o prejuízo para os clubes caso não sejam reiniciados o Nacional, a Liga dos Campeões e a Liga Europa. Contudo, é preciso autorização do governo.





“Todos queremos voltar a jogar, mas o mais importante é fazê-lo com segurança. Não queremos voltar cedo demais”, considerou o atacante Gareth Bale, do Real Madrid. “Será difícil que se reinicie a competição. É possível que possamos treinar seguindo o protocolo sem coincidir com os companheiros e tomando banho em casa, mas o momento de nos juntar e viajar será difícil”, disse o volante do Barcelona Sergio Busquets.