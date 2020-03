Tarde de quatro heróis

Moreno comemora o 2 a 1 com Arthur, que assegurou o triunfo celeste após jejum de quatro jogos (foto: fotos: JUAREZ RODRIGUES/EM/D.A PRESS)















Juntos. Todos juntos. Arquibancada, campo e bastidores. A sintonia fina que o Cruzeiro tem de encontrar, obrigatoriamente, começa com um Campeonato Mineiro bem disputado, se possível, na briga pelo título, como sempre foi. Ontem, pela sétima rodada, no Mineirão, diante do Uberlândia, a Raposa, liderada pelo 'estreante' Marcelo Moreno, teve dia de vitória no sufoco: 2 a 1, depois de sair na frente, sofrer o empate, vibrar de novo com a vantagem e se assustar com um pênalti desperdiçado pelo adversário. Foi o fim do jejum de quatro jogos sem vencer e a volta ao G-4. Mas o futebol está longe de convencer. E houve vaias.





Quando a bola rolou, o destino parecia ser outro. Aos 8min, Marcelo Moreno, na terceira passagem pelo clube depois de cinco anos, quase surpreendeu o goleiro Rafael, que por pouco não teve a bola roubada. Aos 11min, o boliviano driblou um defensor e deu assistência perfeita para Pedro Bicalho: 1 a 0. Até então, o Cruzeiro tinha atuação burocrática, dominava, mas com excesso de faltas para matar as jogadas e sem facilidade para armar.





A formação de três volantes adotada pelo técnico Adilson Batista deu resultado. Ao insistir que o trio Filipe Machado, Jadsom e Pedro Bicalho se apresentasse na área quando possível, o resultado foi o gol. Em desvantagem, o Uberlândia acabou cedendo mais espaço para o time celeste, que criou boas chances e teve dois gols anulados por impedimento. Ao mesmo tempo, em duas desatenções de João Lucas, muito vaiado pela torcida, o time do Triângulo conseguiu ameaçar o gol de Fábio. Mas faltava pontaria.





O jogo celeste ficou concentrado pela esquerda. Porém, a articulação entre meio campo e ataque não fluía. Às vezes, a única saída era a bola alçada na área. O duelo acabou ficando amarrado, fraco tecnicamente, com erros de passes dos dois lados.





A chuva desanimava ainda mais. E a torcida cruzeirense não parecia tão inflamada, se manifestando em momentos pontuais. O lance de maior perigo só ocorreu aos 40min, com Fábio cedendo escanteio. O Uberlândia, além de apostar em chutes de fora da área, encontrava espaço na defesa celeste, mas falhava no último passe.

Com assistência de Moreno, Pedro Bicalho abriu o caminho da vitória no Mineirão

PRESSÃO





No segundo tempo, o Uberlândia adiantou o time, pressionava o Cruzeiro, que tentava explorar o contra-ataque. Marcelo Moreno, mais do que finalizar, participou bem puxando o contragolpe e distribuindo o jogo no ataque.





Mas o jogo virou rapidamente. Aos 12min, a ousadia do time visitante deu resultado. Fábio Alves cobrou escanteio e Jhulliam subiu sozinho para marcar de cabeça. E por pouco o Uberlândia não virou. Já a Raposa, voltou a errar, falhando na articulação e facilitando o desarme adversário. Sem jogadas pelas laterais, a bola não chegava em Marcelo Moreno para finalizar.





No fim, aos 43min, o zagueiro Arthur resolveu: escorou de cabeça bola de escanteio. O time azul, porém, ainda se assustaria com pênalti cometido por Valdir em Wandinho nos descontos, defendido por Fábio em fraca cobrança de Diogo Peixoto. Foi a 29ª defesa do goleiro em penalidades, se juntando a Moreno, Pedro Bicalho e Arthur como os heróis da tarde.

Já nos descontos, goleiro cruzeirense defendeu sua 29ª penalidade

Pedro Bicalho festejava o gol que abriu a vitória: “É um momento inexplicável, porque no ano passado estava assistindo da arquibancada. Hoje estou jogando ao lado de craques como Marcelo Moreno e a experiência do Leo”.

Mesmo admitindo uma partida abaixo do esperado, Adilson Batista exaltou o resultado e pediu paciência aos torcedores ao apostar em evolução. “Enaltecer a entrega, o empenho, reagir com os erros, ter discernimento para corrigir com trabalho. Dia 7 serão dois meses no clube. Tem de ter calma, vão errar, não tenho data de quando tudo funcionará. Estou confiante no que vejo no dia a dia. Peço a compreensão para o time chegar no momento de ter a cara do Cruzeiro".

Fala, cruzeirense

o novo cruzeiro inspira confiança?





(foto: fotos: Juarez Rodrigues/EM/D.A PRESS)

Cristiano Duarte

44 anos,

vigilante

“Não há reforços. Ainda que

a chegada do Moreno seja animadora, precisamos de

mais jogadores. Sou um cruzeirense realista. Portanto, não acredito que o time consiga voltar para a Série A em 2021. Pela qualidade nos jogos do Cruzeiro até agora, não é animador”





















Rinaldo Dornelas

58 anos, representante comercial





“Time jovem, de menino, é o maior receio. Mas temos a experiência de Robinho, Moreno, Leo, Edílson e Fábio para mesclar e alcançar os objetivos. Aposto no apetite dos meninos em aparecer, com o sonho de abrir as portas do futebol. A experiência virá com o tempo. O Campeonato Mineiro é laboratório”

Wagner Ulhoa

53 anos, diretor de operações





“Receoso com a formação do time, mas confiante no comando do Adilson Batista, na diretoria para resolver os problemas extracampo e vamos subir para a Série A. O Mineiro é preparação, não é obrigação ganhar. Preparar para não ter susto na Série B. Mas precisamos de três reforços. A Série B é diferente, tem mais força e pegada”

Lúcio Medeiros

46 anos, engenheiro mecânico