Dos mineiros, só o Cruzeiro triunfa

Jogadores celestes comemoram gol que garantiu a vitória sobre o Trindade, em Barueri (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro/Divulgação)







Uma vitória, um empate e duas derrotas. O saldo de ontem dos mineiros em suas estreias na Copa São Paulo de Futebol Júnior foi surpreendentemente negativo. Dos representantes do estado, apenas o Cruzeiro confirmou os três pontos, ao bater o Trindade-GO por 1 a 0, na Arena Barueri. Já Atlético e América foram derrotados, respectivamente, por River e Volta Redonda, pelo placar mínimo, e complicaram suas situações em busca de vaga na próxima fase. Por sua vez, o Tupi ficou na igualdade com o Bahia por 1 a 1, em Indaiatuba.





Comandado pelo ex-zagueiro Célio Lúcio, o Cruzeiro não fez jogo brilhante, mas estreou com o pé direito no Grupo 27. O gol celeste ocorreu com menos de 2min, depois que Marco Antônio ajeitou para Caio chutar com qualidade, no canto do goleiro Vitor. A Raposa teve outras chances no segundo tempo para ampliar, mas não acertou a pontaria. O Cruzeiro aparece na vice-liderança da chave, atrás do Oeste, que goleou o Sergipe por 6 a 0. O lanterna será o próximo adversário da Raposa, terça-feira, às 17h.





Na primeira zebra da competição, o Galo foi surpreendido pelo River, em Taubaté, com belo gol do atacante Erick Pulga, que no segundo tempo driblou quatro marcadores e o goleiro Jean antes de colocar a bola no fundo das redes. O time comandado por Marcos Valadares, que estreou de forma oficial ontem no comando alvinegro, se mostrou desorganizado e não teve criatividade para chegar ao empate. Na segunda-feira, os mineiros voltam a campo em busca da primeira vitória, contra o Capital-TO. Se tropeçar novamente, a equipe corre o risco de ser eliminada precocemente.





O América também foi muito aquém da expectativa em sua primeira partida na Copinha. Em Porto Feliz, o Coelho levou um gol no início, marcado pelo atacante Neemias, o que jogou por terra a estratégia do Paulo Ricardo. Para piorar, seus comandados ficaram com um jogador a menos depois que o goleiro Robson foi expulso ao tentar interceptar a bola numa dividida fora da área. Mesmo com o treinador colocando a equipe de forma ofensiva, o Volta Redonda segurou a vantagem. O próximo compromisso do Coelho, lanterna do Grupo 8, será diante do Galvez-AC, às 15h15, novamente em Porto Feliz.





TUPI

Mesmo com menos tradição na base, o Tupi encarou o Bahia em condição de igualdade em Indaiatuba e arrancou empate por 1 a 1. O time de Juiz de Fora até saiu na frente, com um gol de Patrick, mas levou o gol na etapa final. Na próxima rodada, o Galo Carijó encara o Primavera-SP, lanterna do Grupo 13, podendo se classificar antecipadamente em caso de vitória.